Boeing 747 wijkt uit naar Schiphol

Een Boeing 747 van Air Atlanta Europe is uitgeweken naar Schiphol. Het toestel was eigenlijk vanuit België onderweg naar Congo, maar keerde zeer kort na takeoff al om. Vervolgens vloog de machine enkele rondjes boven zee, alvorens koers te zetten naar Amsterdam.

De Boeing 747 van Air Atlanta Europe, registratie 9H-AKA, stond op donderdagavond gepland voor een vlucht van het Belgische Liège naar Kinshasa in Congo. Om 19:00 moest het toestel de lucht in voor een reis van iets meer dan zeven uur. Uiteindelijk vertrok de Jumbo met zo’n anderhalf uur vertraging om 20:36 uur als vlucht CC2615. Na takeoff draaide het vliegtuig in zuidelijke richting, maar al boven de Ardennen besloten de piloten de vlucht af te breken en draaiden een u-bocht. In noordelijke richting koerste de machine naar Nederland en draaide boven Zeeland naar de Noordzee.

Vlucht CC2615 van Air Atlanta Europe. Data: FlightRadar24

Vervolgens cirkelde de Boeing 747 een aantal rondjes voor de Belgische kust om brandstof te lozen. Daarna vloog het toestel via Antwerpen het Nederlandse luchtruim binnen. Via Amsterdam draaide het boven Krommenie naar links om zich op te lijnen voor de Polderbaan. Omstreeks 22:40 uur stond de machine op runway 18L-36R. Waarom de piloten zo snel na de takeoff in Luik al besloten om de vlucht af te breken, is nog niet bekend.