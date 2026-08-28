Eerbetoon: vliegt straks iedereen naar Dolly Parton Airport?

Een superster van wereldformaat is er niet meer: de Amerikaanse countryzangeres en ondernemer Dolly Parton overleed dinsdag op tachtigjarige leeftijd. In ‘haar’ Nashville werkt men nu aan een eerbetoon.

Dolly Parton werd wereldwijd bekend met liedjes als ‘Here You Come Again’, ‘I Will Always Love You’, en ‘Coat of Many Colors’. Dat laatstgenoemde liedje was een eerbetoon aan haar moeilijke jeugd in Tennessee, waar zij opgroeide. De moeder van Parton maakte voor Dolly eens een jas van allerlei lapjes stof, omdat zij simpelweg niet meer tot hun beschikking hadden.

Wereldicoon

Ondanks haar arme jeugd groeide Dolly Parton uit tot een icoon van wereldformaat. Behalve dat zij zich bezighield met zingen en ondernemen, zette zij ook vele filantropische projecten op. Zo begon zij de ‘Imagination Library’, doneerde zij geld aan families in Tennessee die hun huizen waren verloren tijdens verwoestende branden in 2016, en richtte zij haar eigen pretpark, Dollywood, op.

Nu wil de gemeenschap van Tennessee iets terugdoen voor ‘hun’ Dolly Parton. Als eerbetoon aan de recent overleden superster willen de inwoners van de Amerikaanse stad het vliegveld van Nashville hernoemen naar ‘Dolly Parton International Airport’. Volgens de initiatiefnemers is de connectie tussen Tennessee en Parton zo groot, dat dit het enige juiste is om te doen.

If a bill were introduced in the Tennessee legislature to rename Nashville’s airport Dolly Parton International, it would pass unanimously.



Let’s make it happen, fellow Tennesseans. — Christopher Hale (@ChristopherHale) August 25, 2026

Klein projectje

De petitie begon al in januari 2025 als een klein projectje met slechts een aantal handtekeningen. Het is pas sinds het overlijden van Parton dat de teller snel gaat. Inmiddels hebben de initiatiefnemers al bijna 150.000 handtekeningen bij elkaar weten te verzamelen. Ook bekende lokale artiesten en politici uitten hun steun aan de petitie.

Wel zegt het bestuur van Nashville International Airport de naamsverandering te overwegen. Toch moet de lokale politiek zich ook bemoeien met deze keuze, aangezien die door de gemeenteraad van Nashville moet worden goedgekeurd. Een lokale politicus, Russ Bradford, heeft al aangegeven een politiek project op te tuigen.