FAA waarschuwt opnieuw voor Boeing 787’s

De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een Airworthiness Directive uitgegeven voor meerdere Boeing 787’s. Dat doet ze naar aanleiding van potentiële scheuren in de vleugels.

De Airworthiness Directive volgt op een eerder voorstel uit maart van dit jaar. De nieuwe maatregel treedt nu per 1 oktober in werking. Volgens de Federal Aviation Authority (FAA) betreft het zeventien Boeing 787’s uit de Verenigde Staten, hoogstwaarschijnlijk van onder andere United Airlines en American Airlines. Bovendien moeten ook nog eens zestig andere Dreamliners, geregistreerd buiten de VS, aan grondige inspecties worden onderworpen.

Die inspecties bestaan uit echoscopieën en uitgebreide visuele inspecties van de vleugels. Daarin bevinden zich mogelijk scheuren. Uit een productieonderzoek van Boeing bleek dat er te grote spleten in de verbindingsplaten aan de onderkant van de vleugel kunnen zitten, die bij metaalmoeheid losscheuren. Als die scheurtjes niet bijtijds worden opgemerkt, kan dat de vliegveiligheid uiteindelijk aantasten. Een vliegtuig is dan niet meer luchtwaardig.

Eerdere waarschuwing

Dat de FAA waarschuwt voor scheuren bij de Boeing 787 is niet nieuw, maar wel dat dit nu de vleugels betreft. In 2024 riep de Amerikaanse luchtvaartautoriteit gebruikers van dit type toestel op om het hoofdonderstel te inspecteren. Enkele onderdelen daarvan waren tijdens de productie niet geïnspecteerd. Achteraf bleek dat een menselijke fout. De FAA waarschuwde toen dat het onderstel kon bezwijken als eventuele scheuren niet werden verholpen.