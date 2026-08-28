Nieuwe airline op Schiphol blijft ook in de winter

Vietnam Airlines is pas sinds deze zomer actief op Schiphol met een nieuwe route, maar de luchtvaartmaatschappij heeft nu al besloten om ook tijdens het winterseizoen te blijven.

Op dinsdag 16 juni landde een Airbus A350-900 van Vietnam Airlines tegen 11 uur ‘s ochtends op Nederlandse bodem. De machine had een vlucht afgelegd van bijna twaalf uur en ruim driehonderd passagiers aan boord. Het was de eerste keer dat Vietnam Airlines op Schiphol landde, en het was tevens voor het eerst dat er een directe verbinding is tussen Amsterdam en Hanoi.

De route is een succes

Deze verbinding blijft voorlopig bestaan. Ook in het komende winterseizoen blijft Vietnam Airlines aanwezig op Schiphol. De airline voert wekelijks drie retourvluchten uit; deze vinden plaats op dinsdag, donderdag en zaterdag. Momenteel vertrekt vlucht VN82 om 14:00 uur vanuit Amsterdam om tegen 06:00 uur ’s ochtends te landen op de luchthaven van Hanoi.

In het winterseizoen gaat dit schema iets veranderen. Vlucht VN82 vertrekt dan om 16:00 uur vanuit Amsterdam en komt rond 09:00 uur aan in Hanoi. De vlucht naar Amsterdam, VN83, vertrekt al vroeg in de ochtend om 06:30 uur en komt pas om 14:00 uur aan in Nederland. De Airbus heeft vervolgens een turnaround-tijd van ongeveer twee uur.

Nieuwe gezichten op Schiphol

Schiphol heeft een zomer gehad met veel frisse gezichten. De luchthaven verwelkomde dit zomerseizoen drie nieuwe luchtvaartmaatschappijen, waaronder Vietnam Airlines.I n het voorjaar zette LATAM voor het eerst haar passagierstoestellen in richting de Nederlandse luchthaven. Daarvoor moest zij enkele van haar vrachtslots opgeven.

Ook Thai Airways is deze zomer weer op Schiphol te zien na een afwezigheid van bijna dertig jaar. De luchtvaartmaatschappij uit Thailand vloog voor het laatst in 1998 tussen Bangkok en Schiphol met Boeing 747’s en McDonnell Douglas MD-11’s. Tegenwoordig zet de Thaise airline de Airbus A350-900 in, net als Vietnam Airlines. De maatschappij was voor het eerst weer te zien op woensdag 1 juli.