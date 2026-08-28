Ondanks update: Qantas stuurt A380 vervroegd met pensioen 

In een enigszins opvallende wending kondigt Qantas aan haar Airbus A380’s vervroegd uit te faseren. De gestegen olieprijs, die de airline honderden miljoenen dollars extra kost, doet de dubbeldekkers de das om.

Donderdag meldde het management van Qantas dat de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in Iran tot ruim zeshonderd miljoen dollar aan extra kosten heeft geleid voor de maatschappij. De airline wist de schade enigszins te beperken door vliegtickets duurder te maken en het vluchtschema aan te passen. Al met al kostten de gestegen olieprijzen de airline ruim 400 miljoen dollar extra.

Dure vliegtuigen

Een groot deel van het hoge brandstofverbruik is te wijten aan de tien Airbus A380’s in de vloot. De viermotorige vliegtuigen voeren lange intercontinentale routes uit en staan niet bepaald bekend om hun efficiëntie. Om die reden wil Qantas sneller overstappen op een modernere, zuinigere vloot en haar A380’s vervroegd uit de vloot te halen.

Die stap komt enigszins onverwacht, aangezien de Australische luchtvaartmaatschappij de vliegtuigen recent nog een grote cabine-upgrade heeft gegeven. Qantas investeerde destijds miljoenen in het vernieuwen van het interieur. Ook zijn de toestellen pas zeventien jaar oud en zouden ze technisch gezien nog zeker een aantal jaren mee kunnen.

Vervangende machines

De toestellen zullen vanaf 2028 de vloot verlaten en worden vervangen door een modernere intercontinentale vloot. In 2022 bestelde Qantas twaalf A350-1000ULR’s bij Airbus voor Project Sunrise, gevolgd door nog eens twaalf ‘normale’ A350-1000’s in 2023. Deze laatste bestelling was door Qantas al nadrukkelijk bedoeld als optie om de A380-vloot te vervangen.

Behalve naar Airbus kijkt de Australische airline ook naar Boeing voor extra capaciteit. Qantas beschikt nog over een aantal koopopties voor de 787 Dreamliner. Volgens de topman overweegt het bestuur om ook deze opties te verzilveren.