Russisch vliegtuig stuit op grote uitdaging: ‘Productie blijft beperkt’

Na 21 jaar ontwikkeling stapte de Russische president Vladimir Poetin kortgeleden aan boord van de Yakovlev MC-21 in de fabriek in Irkutsk. Ondanks succesvolle recente testvluchten blijven er grote uitdagingen.

Moskou hoopt met dit toestel de verouderde Airbussen en Boeings in Rusland te vervangen. Toch lijkt de machine die Poetin inspecteerde amper op het oorspronkelijke ontwerp. Door Westerse sancties na de grootschalige invasie van Oekraïne moest Yakovlev allerlei onderdelen vervangen door Russische alternatieven. Hierdoor is het vliegtuig bijna zes ton zwaarder.

Allerlei beloftes

Toch moet dit allemaal goedkomen, aldus Rostec-topman Sergei Chemezov. Tijdens zijn bezoek drong Poetin onder meer aan op een groter vliegbereik. Indirect doelde hij hiermee op een efficiënter en lichter vliegtuig. Chemezov beloofde dat hieraan gewerkt wordt. Ook de productiesnelheid van de MC-21 zal al gauw op stoom komen, aldus de topman van het Russische technologische conglomeraat.

De opmerkingen van Poetin staan symbool voor de grote problemen waar de Russische luchtvaartsector mee kampt. De luchtvaartsector in Rusland heeft flinke tekorten in zowel kennis als onderdelen. Vliegtuigen worden massaal gekannibaliseerd om de nog bestaande vloten operationeel te houden. Tegelijkertijd loopt de binnenlandse vliegtuigproductie alsmaar vertraging op.

Vraagtekens

Vooral de uittocht van gekwalificeerd personeel is een groot probleem voor de Russen. Door de focus op de defensie-industrie is er een ernstig tekort ontstaan. Kirill Zhirikhin, voormalig testpiloot bij het aerodynamisch instituut TsAGI, benadrukt dat het fysiek onmogelijk is om na jaren van stilstand ineens tientallen vliegtuigen per jaar te bouwen. Volgens hem loopt de MC-21 minstens vijftien jaar achter op de westerse concurrentie en wordt toestel nooit op grote schaal geproduceerd. ‘De productie van de MC-21 zal beperkt blijven.’

Ook de kosten rijzen de pan uit. De verwachte prijs voor de eerste achttien met Russische onderdelen gebouwde MC-21’s werd afgelopen juni met bijna tweederde verhoogd naar 96,1 miljard roebel (ruim 1,1 miljard euro). Hoewel de directie van Rostec aan Poetin toezegde dat de eerste vier vliegtuigen eind 2026 aan Aeroflot worden geleverd, verwachten experts dat de Russische commerciële vloot de komende jaren alleen maar verder zal krimpen.