Brandstoflekkage bij Ryanair-vlucht zorgt voor chaos in Brussel

Een Ryanair-vlucht van Brussel Charleroi naar Napels is kort na vertrek in de problemen gekomen door een brandstoflekkage. De Boeing 737 moest de klim op lage hoogte afbreken en uitwijken naar Brussels Airport. Door het incident werd de startbaan van Charleroi ongeveer 70 minuten gesloten.

Brandstoflekkage kort na vertrek

Het incident vond op 25 augustus plaats tijdens vlucht FR1302 van Ryanair, die vanuit Brussels South Charleroi Airport naar Napels in Italië zou vliegen. De Boeing 737-800, registratie EI-EFX, vertrok vanaf baan 06, maar tijdens de klim merkte de bemanning een brandstoflek op. De situatie had niet alleen gevolgen voor het vliegtuig zelf, maar ook voor de luchthaven. Doordat er brandstof op de baan terecht was gekomen, moest baan 06 ongeveer 70 minuten worden gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden. Daarmee had het incident ook direct gevolgen voor ander vliegverkeer op Charleroi.

Boeing 737 wijkt uit naar Brussels Airport

Na het afbreken van de klim vloog het toestel een holding pattern terwijl de bemanning de situatie beoordeelde. Uiteindelijk besloot de bemanning uit te wijken naar Brussels Airport. Volgens informatie die The Aviation Herald ontving, veroorzaakte een defect aan de rechter brandstof-ventielklep een brandstoflekkage. Door het defect kon brandstof uit het systeem ontsnappen. De bemanning besloot de vlucht daarom niet voort te zetten naar Italië en zette het toestel op de nabijgelegen luchthaven aan de grond.

Passagiers met 16 uur vertraging

De problemen waren daarmee nog niet voorbij voor de passagiers. De oorspronkelijke Boeing 737, EI-EFX, bleef na de landing circa 36 uur aan de grond op Brussels Airport. Ryanair zette in de tussentijd een ander toestel in om de vlucht voort te zetten. De vervangende Boeing bracht de passagiers uiteindelijk met 16 uur vertraging naar hun bestemming in Italië.