Phantoms bijeen in Europa: ‘Absoluut uniek en bijzonder’

De Griekse vliegbasis Andravida was eerder dit jaar de locatie voor de vijfde Europese “Phantom Conference“ (PhanCon). Deze bijeenkomst van liefhebbers van de McDonnell Douglas F-4 Phantom II (de “Phantom Phans”) vond in het verleden altijd plaats in de Verenigde Staten. Sinds 2022 is dit unieke evenement naar Europa verhuisd.

Gedurende twee dagen konden ongeveer zestig fotografen en andere fans van dit vliegtuigtype zich onderdompelen in alles wat met de Phantom te maken heeft. Naast fotomomenten op diverse locaties, waren er ook bezoeken aan een onderhoudshangaar en de “engine shop”, waar gewerkt wordt aan de J79 motoren van de Phantom. Op de eerste dag van de PhanCon ging het zelfs door tot in de late uurtjes. De deelnemers konden toen getuige zijn van de start van een nachtvliegmissie.

Griekse F-4E Phantom klaar voor een nachtvliegmissie © Leonard van den Broek

Onderhoudshangaar op Andravida © Leonard van den Broek

Griekse Phantoms in onderhoud © Leonard van den Broek

J79 motoren in de “motor shop” van Andravida © Leonard van den Broek

Onderhoud aan J79, de straalmotor van de F-4E Phantom © Leonard van den Broek

Laatste der Mohikanen

338 squadron “Ares” is de laatste eenheid van de Griekse luchtmacht dat nog met de F-4E Phantom vliegt. Het werd opgericht in 1952, met de Griekse god Ares in het embleem. Sinds 1974 vliegt het met de F-4E Phantom vanaf Andravida, aan de westkust van het schiereiland Peloponnesos. Tot 2017 was nog een tweede Phantom-eenheid op Andravida gebaseerd, 339 squadron “Ajax”. Na de opheffing van 339 sqn en de pensionering van de Griekse RF-4E fotoverkenners in 2017, is Ares op Andravida “de laatste der Mohikanen”.

Griekse Phantom crews poseren voor de fotografen tijdens PhanCon 2026 © Leonard van den Broek

PhanCon 2026 was …. © Leonard van den Broek

Passie voor de Phantom

“Karfam” is een officier-vlieger van 338 squadron en betrokken bij de organisatie van de PhanCon. Over het afgelopen evenement zei hij het volgende: ‘Ik heb het voorrecht gehad om de meeste recente PhanCon-evenementen mede te organiseren en ontvangen. Ik merk dat het elk jaar weer beter wordt! Het geeft altijd veel voldoening om contact te hebben met onze phans en te begrijpen wat hun ongelooflijke passie voor de Phantom drijft.’

Deelnemende fotografen tijdens PhanCon 2026 op Andravida © Leonard van den Broek

Met veel trots

Vanuit de “Phantom Society” is een Nederlander de drijvende kracht achter de Europese PhanCons. Coert van Breda vertelde al eerder, dat de deelnemers aan de PhanCons heel divers zijn. Het is een mengeling van fotografen, liefhebbers met “link” met het toestel en mensen die ooit zelf aan de Phantom hebben gewerkt of zelfs ermee hebben gevlogen. Karfam beaamt dit: ‘Voor sommigen draait het allemaal om het maken van die perfecte foto. Voor anderen is het een prachtige reis terug in de tijd naar de tijd dat ze aan het vliegtuig werkten. Voor weer anderen is het vooral de sensatie om ons laag door een vallei te zien vliegen. Het is echt geweldig om te zien hoe iedereen geniet van de kans om een praatje te maken met de leden van het squadron, die deze fantastische vliegtuigen na 52 jaar nog steeds met veel trots vliegen en onderhouden.’

Formatievlucht van zes F-4E Phantoms tijdens PhanCon 2026 © Leonard van den Broek

F-4E Phantom wordt klaargemaakt voor een avondvliegmissie © Leonard van den Broek

F-4E Phantom op Andravida © Leonard van den Broek

Taxiende F-4E Phantom op Andravida © Leonard van den Broek

Take off voor een nachtvliegmissie © Leonard van den Broek

Veel fotomomenten

Ook voor de fotografen hebben Karfam en zijn collega’s bijzonder hun best gedaan. ‘Het was dit jaar absoluut uniek en bijzonder. We hebben voor het eerst een fotosessie bij zonsondergang gehad en twee keer een nachtshoot. Daarnaast vlogen we een fantastische paradeformatie met zes toestellen. En natuurlijk heel veel fotomomenten vanaf compleet nieuwe locaties, waarbij we probeerden de zon in de rug te hebben!

‘Wat de PhanCon echt bijzonder maakt, is de prachtige manier waarop het mensen uit alle hoeken van de wereld bij elkaar brengt. Ze worden allemaal verenigd door hun gedeelde passie voor de F-4 en het onmiskenbare, kenmerkende geluid van de J-79-motor.’

Griekse F-4E Phantom © Leonard van den Broek

F-4E Phantom van 338 squadron met speciale beschildering © Leonard van den Broek

Griekse F-4E Phantom in de start vanaf Andravida © Leonard van den Broek

Griekse F-4E Phantom in de start vanaf Andravida © Leonard van den Broek

Naderend einde

De operationele Phantoms van 338 squadron zijn van het bouwjaar 1972 en 1977, dus inmiddels rond de vijftig jaar oud. De toestellen hebben rond de eeuwwisseling een moderniseringsprogramma ondergaan om de levensduur te verlengen (SLEP – Service Life Extension Programme). Later is er ook nog een “Avionics Upgrade” uitgevoerd, waardoor de Griekse Phantoms nu zijn uitgerust met een gemoderniseerde cockpit en APG-65 radar. Desondanks beginnen de jaren te tellen en nadert het einde nabij voor de toestellen. Wat dat betekent voor de PhanCon, dat weet nog niemand.