Met KLM’s nieuwe Airbus naar Zuid-Frankrijk | Flight Report

Nice Aéroport is een populaire toegangspoort tot Zuid-Frankrijk. De luchthaven bedient niet alleen de Côte d’Azur, maar vormt ook een belangrijke uitvalsbasis voor reizigers naar het Vorstendom Monaco en het westelijke deel van de Italiaanse Bloemenrivièra. KLM vliegt vier keer per dag rechtstreeks van Amsterdam naar Nice, terwijl easyJet de route één tot twee keer per dag aanbiedt.

Eerder vloog Up in the Sky al eens met een neo naar de Franse badplaats. Toen ging het om een Airbus A321neo van Transavia, deze keer was het de beurt aan moedermaatschappij KLM. Neo staat voor “New Engine Option”, waarbij “neo” is afgeleid van het Oudgriekse woord voor “nieuw”. Airbus gebruikt de aanduiding voor de nieuwste generatie van de A320-familie. Op een snikhete woensdag in juli stapten we aan boord van de PH-AXN voor een vlucht van ongeveer twee uur richting de Côte d’Azur.

Uitdaging

Het online inchecken was een dag voor vertrek thuis al snel geregeld. Eenmaal op het drukke Schiphol werden we in vertrekhal 1 verwezen naar balie 6-8 voor de selfservice bagage drop-off. Dat proces lijkt eenvoudig, maar toch zie je regelmatig reizigers worstelen met de automaten. Vooral het aan de koffers bevestigen van het behoorlijk kleverige bagagelabel blijft een uitdaging. Ook is er niet altijd direct personeel in de buurt om een handje te helpen. Voor de security hadden we vanwege de verwachte drukte vooraf een tijdslot gereserveerd. Uiteindelijk bleek dat niet nodig: we konden zonder problemen doorlopen. Daarna resteerde vooral het wachten op vlucht KL1475, in een warme D-pier waar het aantal beschikbare stoelen aan de krappe kant was.

Zorro Mask

De wachttijd werd doorgebracht met een boek en natuurlijk het nodige vliegtuigen kijken. Op Schiphol is altijd genoeg te zien. Ruim op tijd kwam onze vliegmachine binnentaxiën. De Airbus A321neo ziet er in het kenmerkende KLM-blauw fraai uit en is van een afstand eenvoudig te herkennen aan het opvallende zwarte ‘Zorro Mask’, ook wel ‘wasbeermasker’ of ‘zonnebril’ genoemd. De zwarte rand rond de cockpitramen heeft overigens niet alleen een esthetische functie. Het ontwerp beschermt de cockpitruiten en helpt ze flexibel te houden bij de extreme temperaturen op grote hoogte. Ook vermindert het hinderlijke schitteringen in de cockpit. KLM heeft haar A321neo’s vernoemd naar vlinders. De PH-AXN draagt de naam ‘Groot Koolwitje’, in het Engels ‘Large White’. Deze dagvlinder heeft een spanwijdte van ongeveer 60 tot 70 millimeter.

Stoeltypen

Hoewel we een economyticket hadden geboekt, waren er dankzij KLM enkele extra faciliteiten waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Zo mochten we als een van de eersten aan boord en konden we rustig naar onze zitplaats 17F. De cabine is uitgevoerd in een 3-3-configuratie. Net als in de businessclass bleef bij ons de middelste stoel vrij, wat tijdens een vlucht van twee uur toch een aangename extra ruimte opleverde. Het interieur met grote cabinebakken maakte bovendien een moderne en verzorgde indruk. Blauwe sfeerverlichting in het plafond combineert mooi met de zeer dunne, donkerblauwe stoelen, die zijn voorzien van een hoofdsteun in KLM-blauw. De A321neo’s van KLM bieden plaats aan maximaal 227 passagiers. Zij kunnen kiezen uit verschillende stoeltypen. De beenruimte bedraagt in de standaardconfiguratie ongeveer 75 centimeter en loopt in de duurdere stoelklassen op tot circa 81 centimeter.

PH-AXN klaar voor vertrek © Remco de Wit

Duidelijke info op de monitor op Schiphol © Remco de Wit

PH-AXN met Zorro Mask aan de aviobrug op Schiphol © Remco de Wit

De vliegers van de vlucht naar Nice © Remco de Wit

Gratis wifi

KLM beschikt inmiddels over 17 Airbus A321neo’s en de vloot zal de komende jaren verder groeien. KLM en Transavia hebben gezamenlijk een grote order geplaatst bij Airbus voor de levering van A321’s en de iets kleinere A320’s. Aan boord is gratis wifi beschikbaar en passagiers kunnen tijdens de vlucht de Holland Herald lezen. Uiteraard bevindt zich in iedere stoel een safety card. De stoelen zijn daarnaast uitgerust met een klaptafeltje, een USB-C-aansluiting en een handige telefoon- of tablethouder met antislipmatje. De schone en krasvrije ramen boden een uitstekend uitzicht. Het toestel was op het moment van de vlucht bovendien nog maar vier maanden oud. Dat was aan de cabine goed te merken.

Sidestick

Door de drukte op Schiphol liep het vertrek van onze vlucht enige vertraging op. Dat had echter ook een voordeel: er was gelegenheid om een kijkje te nemen in de moderne cockpit en kort met de vliegers te praten. Het flight deck voelde behoorlijk ruim aan, zeker in vergelijking met dat van een Boeing 737. Uiteraard was de cockpit voorzien van de modernste apparatuur. Opvallend is de sidestick, die bij de Airbus de traditionele yoke vervangt. De piloten, allebei captain, waren duidelijk enthousiast over de nieuwe machine. De ene had ervaring op de Embraer, terwijl de andere afkomstig was van de Triple Seven. De A321neo is niet alleen stiller en comfortabeler, maar ook aanzienlijk zuiniger en schoner dan de vorige generatie. Bovendien kan het toestel meer passagiers vervoeren, waardoor het brandstofverbruik per stoel zo’n 15 tot 20 procent lager ligt.

Eiersalade

Na de pushback en een korte taxirit bereikten we de Zwanenburgbaan. Precies om 10.00 uur kwam de neo los van de runway. De twee CFM LEAP 1A-motoren brachten het bijna 45 meter lange toestel met een uiteindelijke snelheid van 880 kilometer per uur naar de kruishoogte. De route voerde ons via Brussel, Luxemburg en Lausanne richting Zuid-Frankrijk. Eenmaal op hoogte viel vooral op hoe stil de neo is. Ook de stoelen zaten tijdens de vlucht comfortabel. Na ongeveer een kwartier kwam de cabin crew al langs met een (nog?) gratis vegetarisch broodje met eiersalade van Rondeel, aangevuld met koffie, thee of frisdrank. De vlucht verliep rustig. Iets over de helft kregen we kort te maken met wat lichte turbulentie. Als aangename verrassing kwam de purser later nog langs met een overgebleven businessclassontbijt en een glas versgeperste jus d’orange. Een onverwachte traktatie die de vlucht nét dat beetje extra gaf.

Azuurblauw

Ten oosten van Nice bereikten we de Frans-Italiaanse kust. Vanuit de lucht ontvouwde zich een prachtig panorama over de azuurblauwe Middellandse Zee. In een ruime bocht zette de Airbus de daling richting Nice in. Het was onbewolkt met temperaturen boven de dertig graden. De KLM-blauwe A321neo werd afgehandeld bij Terminal 2. De crew vroeg de raampassagiers om de luikjes te sluiten in verband met de hitte. Bij het verlaten van het toestel wachtte nog een kleine surprise; we kregen een leuke goodie bag, compleet met een lief handgeschreven kaartje. Een kwartiertje later verschenen de koffers op de bagageband. Daarmee kwam de vlucht van Amsterdam naar Nice ten einde.

Feestje

Het was een feestje om met zo’n splinternieuw en comfortabel vliegtuig naar de Côte d’Azur te vliegen. Tel daarbij op de attente bemanning en de prima service en er blijft voor de toerist weinig te wensen over. Misschien één puntje van kritiek: het wordt wellicht tijd voor een frisse update van het Holland Herald-magazine?