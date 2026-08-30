SLM-passagiers meerdere dagen gestrand: ‘Slapen op de grond’

Passagiers van Surinam Airways (SLM) zitten al dagen vast in Miami nadat meerdere vluchten door aanhoudende operationele problemen zijn verstoord. Een deel van de gestrande reizigers zou inmiddels op de luchthaven slapen.

Chaos in Miami onder SLM-passagiers

De problemen begonnen volgens een getroffen passagier donderdag 27 augustus, toen de reizigers vanuit Miami naar Suriname wilden terugkeren. SLM stelde het vertrek meerdere keren uit, waardoor de passagiers lange tijd in onzekerheid bleven over hun vertrek. Ook vrijdag kregen zij verschillende nieuwe vertrektijden door. Volgens de reiziger kwam die informatie vaak pas laat en moesten passagiers zelf navraag doen naar de actuele situatie. Vrijdagavond stapten de reizigers uiteindelijk aan boord van een toestel van Global X, dat SLM inzet voor de vlucht. Daar wachtte hen opnieuw een langdurig oponthoud.

Volgens de passagier zaten zij ongeveer vijf uur aan boord zonder dat het toestel vertrok. In die tijd kregen zij naar eigen zeggen geen eten of water en gaf de maatschappij volgens haar nauwelijks uitleg over de vertraging. Onder de reizigers bevinden zich volgens de passagier ook kinderen en ouderen. Uiteindelijk haalde de bemanning de passagiers weer uit het toestel. ‘We zitten hier sinds donderdag vast’, verklaarde de passagier tegenover Waterkant.

Problemen stapelen op

Zaterdagmiddag bevonden de getroffen reizigers zich volgens de passagier nog altijd in Miami. Zij stelt dat er geen hotelaccommodatie of tegemoetkoming voor eten en drinken werd aangeboden, waardoor passagiers zelf met de gevolgen van de langdurige vertraging werden geconfronteerd. Volgens de berichtgeving slapen sommige reizigers inmiddels op de vloer van de luchthaven. De situatie is extra wrang voor de passagier omdat zij naar eigen zeggen een businessclassticket had gekocht. In het toestel dat uiteindelijk werd ingezet, zou volgens haar echter geen businessclass beschikbaar zijn geweest. Daarmee stapelden de problemen zich voor de reizigers op: na meerdere gewijzigde vertrektijden volgde een urenlang verblijf aan boord zonder vertrek, waarna zij opnieuw op de luchthaven terechtkwamen.

Operationele problemen bij Global X

De luchtvaartmaatschappij liet weten dat het vliegschema opnieuw moet worden aangepast omdat Global X-vlucht PY422, die vrijdag 28 augustus vanuit Miami zou worden uitgevoerd, vanwege operationele redenen niet kon vertrekken. SLM stelt dat de situatie buiten haar invloedssfeer ligt. De gevolgen beperken zich bovendien niet tot de vlucht vanuit Miami naar Suriname. Ook de vluchten PY421/PY422 op de route Paramaribo-Georgetown-Miami en vice versa van zaterdag 29 augustus worden geraakt. Daarnaast zijn wijzigingen aangekondigd voor de voor zondag 30 augustus geplande vluchten PY9915/PY9916 tussen Paramaribo en Belém en PY331/PY332 tussen Paramaribo, Georgetown en Barbados.