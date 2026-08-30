Triest einde voor iconische Fokkers: complete vloot naar de sloop

Een bijzonder stukje luchtvaartgeschiedenis is definitief verdwenen. De laatste twaalf Fokker F-28’s die jarenlang stonden opgeslagen op Saskatoon Airport in de Canadese provincie Saskatchewan, zijn bijna allemaal ontmanteld. Daarmee komt een einde aan de voormalige vloot van Canadian Regional.

Meer dan twintig jaar aan de grond

De twaalf Fokkers stonden al ruim twee decennia opgeslagen op Saskatoon Airport en waren in de loop der jaren steeds verder in verval geraakt. Toch vormden de F-28’s samen een opvallend tijdsbeeld van de Canadese luchtvaart. Nu de laatste exemplaren zijn verdwenen, is ook dat tastbare stukje geschiedenis op Saskatoon Airport verloren gegaan.

Fokkers definitief verdwenen

De sloop betekent meer dan het verdwijnen van een serie oude vliegtuigen. Met de Fokker F-28’s verdwijnt namelijk ook een van de laatste zichtbare herinneringen aan Canadian Airlines International. De maatschappij was jarenlang een belangrijke concurrent van Air Canada, voordat zij eind jaren negentig opging in Air Canada. De F-28 was ondertussen een vertrouwd gezicht op regionale routes in Canada. Dat de toestellen na hun actieve carrière nog jarenlang op Saskatoon Airport bleven staan, maakte de locatie uiteindelijk tot een soort openluchtarchief van die luchtvaartgeschiedenis. Met het verdwijnen van de laatste twaalf vliegtuigen is daar nu definitief een einde aan gekomen.

Drie Fokkers ontsnapten aan de sloop

Niet alle Fokker F-28’s uit de voormalige vloot zijn verloren gegaan. Drie vliegtuigen wisten aan de sloophamer te ontsnappen doordat ze door liefhebbers werden veiliggesteld. C-FTAV werd gered door de Time Air Historical Society, terwijl C-GYCR en C-GTIZ in handen kwamen van particuliere eigenaren. Daarmee blijven in ieder geval enkele machines bewaard als herinnering aan de periode waarin de Fokker F-28 een belangrijke rol speelde in de (Canadese) luchtvaart.