Airbus van Transavia krijgt nieuwe thuisbasis

Transavia heeft onlangs haar negentiende Airbus opgehaald. Vanaf 1 oktober krijgen de Airbus-vliegtuigen bovendien een vaste plek op Rotterdam The Hague Airport. Er vliegen al wel neo’s vanaf de luchthaven in Zestienhoven, maar er is nog geen toestel gestationeerd. In oktober komt daar verandering in.

Negentiende Airbus afgeleverd

De PH-YHH is de negentiende A321neo die Transavia aan de vloot toevoegt. Een team van technici en piloten reisde naar Toulouse om het toestel bij de fabrikant op te halen en naar Nederland te vliegen. Na aankomst kon het vliegtuig direct worden ingezet voor commerciële vluchten. Daarmee is de aflevering niet alleen een uitbreiding van de vloot, maar ook meteen een volgende stap in de omschakeling naar een volledig vernieuwde vloot. Transavia vervangt de komende periode de resterende Boeing 737’s door Airbus-toestellen van de nieuwste generatie.

Vanaf oktober op Rotterdam

De nieuwe A321neo’s krijgen daarbij een belangrijke rol op Rotterdam The Hague Airport. Vanaf 1 oktober worden de toestellen ook op de Rotterdamse luchthaven gestationeerd. Daarmee wordt het een van de bases waar Transavia de vernieuwde Airbus-vloot inzet. De maatschappij breidt de aanwezigheid van de A321neo later verder uit: volgend jaar staat ook Eindhoven Airport op de planning als nieuwe thuisbasis voor de Airbus. De airline kijkt inmiddels vooruit naar de volgende aflevering, nummer twintig van de vloot.