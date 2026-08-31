Close Menu
737 MAX

Boeing 737 MAX van TUI wijkt uit na technisch defect

Door Leestijd: 2 minuten
Boeing 737MAX8 van Tui op Corfu © Remco de Wit

Een Boeing 737 MAX 8 van TUI fly heeft een ongeplande tussenlanding gemaakt op Ibiza. Kort na vertrek vanaf Mallorca ontstond een defect in het weerradarsysteem in de cockpit van de nog geen jaar oude Boeing. De bemanning was aanvankelijk van plan terug te keren naar Palma de Mallorca, maar door het slechte weer en de tijdelijke sluiting van de luchthaven moest het toestel uitwijken naar Ibiza.

Storing in de cockpit

Het ging om vlucht X3 2323 van TUI fly, die vrijdag 28 augustus vanaf Palma de Mallorca naar Düsseldorf zou vliegen. Kort na vertrek constateerde de bemanning dat de weerradar van de Boeing 737 MAX 8 niet naar behoren functioneerde. Een weerradar is van belang om gebieden met zware neerslag en onweersbuien tijdens de vlucht tijdig te kunnen herkennen en eromheen te kunnen navigeren. Volgens de Mallorca Zeitung besloot de bemanning daarom de vlucht niet volgens de oorspronkelijke planning voort te zetten en terug te keren naar Palma. De weersomstandigheden rond de luchthaven maakten dat echter niet direct mogelijk.

Uitgeweken naar Ibiza

Terwijl de bemanning aanvankelijk rekening hield met een terugkeer naar Palma, werd de luchthaven tijdelijk gesloten vanwege het slechte weer. Daardoor moest de bemanning uitwijken naar een andere luchthaven. De keuze viel op Ibiza, waar de Boeing 737 MAX veilig aan de grond kon worden gezet. Het toestel bleef vervolgens op Ibiza staan terwijl technici zich over het probleem met de weerradar bogen. Omdat het defect daar kon worden verholpen, hoefde geen vervangend vliegtuig te worden ingezet voor het vervolg van de vlucht.

© Flightradar24

Dag later naar Düsseldorf

Na de reparatie van het weerradarsysteem kon de Boeing 737 MAX 8 de vlucht hervatten. Het toestel vertrok uiteindelijk zaterdagmiddag, een dag na het oorspronkelijke vertrek uit Mallorca, alsnog vanuit Ibiza richting Düsseldorf. Voor de passagiers van vlucht X3 2323 betekende het technische probleem en de daaropvolgende uitwijking naar Ibiza wel een aanzienlijke vertraging van de reis naar Duitsland.

Delen:

Redacteur bij Up in the Sky. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector. Binnen de redactie richt hij zich vooral op financiële en operationele ontwikkelingen in de commerciële luchtvaart. Daarnaast behandelt hij regelmatig onderwerpen uit de militaire luchtvaart. Vanuit zijn journalistieke achtergrond draagt hij bij aan zorgvuldige en betrouwbare berichtgeving op Up in the Sky.

Gerelateerde Artikelen