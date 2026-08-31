KLM-vliegtuig landt met hoge snelheid op Schiphol vanwege defect

Een Embraer 195 van KLM Cityhopper heeft met hoge snelheid een voorzorgslanding gemaakt op Schiphol. Kort na vertrek merkte de bemanning dat de flaps niet konden worden ingetrokken, waarna de piloten besloten terug te keren naar Amsterdam.

Flaps blijven vastzitten

Het incident vond plaats op dinsdag 25 augustus tijdens vlucht KL1013 van Schiphol naar Londen Heathrow. De Embraer E195, registratie PH-NXO, was kort daarvoor opgestegen vanaf baan 36L en was bezig aan de klim toen de bemanning aan de luchtverkeersleiding meldde dat de flaps niet correct konden worden ingetrokken. Door het defect kon het toestel niet verder versnellen dan 200 knopen. De bemanning besloot de klim te stoppen op ongeveer 12.000 voet en nam vervolgens de tijd om de situatie en de beschikbare opties te beoordelen.

Terug naar Schiphol

Na overleg besloot de bemanning terug te keren naar Schiphol. Daarbij werd de luchtverkeersleiding geïnformeerd dat rekening moest worden gehouden met een hogere naderingssnelheid dan normaal. De flaps waren immers niet beschikbaar zoals gebruikelijk, waardoor het toestel met een aangepaste configuratie moest worden binnengebracht. Ongeveer 35 minuten na het vertrek zette de PH-NXO de landing in op baan 06 van Schiphol. Het toestel kwam daarbij met een aanzienlijk hogere snelheid dan gebruikelijk binnen: de grondsnelheid lag tijdens de landing rond de 170 knopen, meldt The Aviation Herald. Een dergelijke landing is voor goed getrainde piloten geen probleem, aangezien zij op dit soort situaties zijn voorbereid.

Passagiers met vertraging naar Londen

De landing verliep veilig en na aankomst werd het toestel aan de grond gehouden voor inspectie en reparatie. KLM Cityhopper zette vervolgens een vervangend vliegtuig in om de passagiers alsnog naar Londen te brengen. Een Embraer 190, registratie PH-EZF, voerde de vlucht naar Heathrow uit, maar liep daarbij een vertraging van ongeveer twee uur op. De oorspronkelijke E195 bleef na het incident enige tijd buiten dienst.

Vliegtuig na reparatie weer ingezet

De PH-NXO keerde ongeveer 45 uur na de landing op Schiphol terug in de reguliere operatie. Daarmee bleef het incident beperkt tot het technische probleem met de flaps en de daaropvolgende terugkeer naar de luchthaven.