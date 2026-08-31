Nieuw KLM-vliegtuig (A350) komt met opvallend probleem

De komst van de eerste Airbus A350’s heeft niet alleen gevolgen voor passagiers, maar ook voor cockpit- en cabinepersoneel. Omdat de nieuwe World Business Class-stoelen bij de introductie mogelijk nog niet gebruikt kunnen worden, moet KLM een oplossing vinden voor personeel. De maatschappij wil daarvoor Premium Comfort inzetten, maar dat wijkt af van de cao en vereist overleg met de vakbonden. Daarmee krijgt de vertraagde introductie van de nieuwe WBC-stoelen een onverwacht gevolg.

Nieuwe KLM-vliegtuigen met problemen

Dat de nieuwe World Business Class-stoelen bij de introductie van de eerste A350’s mogelijk nog niet beschikbaar zijn, was al langer bekend. KLM verwacht dat de eerste twee toestellen enige tijd zullen vliegen zonder dat de nieuwe WBC-stoelen kunnen worden verkocht en/of gebruikt. Ook voor het cabine- en cockpitpersoneel ontstaat daardoor een probleem, omdat zij onder bepaalde omstandigheden recht hebben op een stoel in de C-klasse wanneer zij worden opgestuurd om elders een collega te vervangen. ‘Normaal gesproken kan bij een dergelijke opstuurregeling gebruik worden gemaakt van een WBC-stoel. Op de A350 valt die mogelijkheid echter weg zolang de nieuwe stoelen niet gecertificeerd zijn’, legt Chris van Elswijk van vakbond VNC uit

Premium Comfort als alternatief?

Omdat de WBC-stoelen tijdens de betreffende periode niet beschikbaar zijn, kijkt KLM naar een alternatief voor het personeel dat wordt opgestuurd. Premium Comfort komt daarbij in beeld. Volgens de VNC is dat echter niet conform de gemaakte afspraken. ‘Dat is een prima stoel, maar dat is niet de afspraak met KLM en dat hebben we KLM laten weten’, zegt Van Elswijk. Het verschil zit daarmee niet zozeer in het comfort van de stoel, maar in het feit dat de cao een andere regeling voorschrijft. KLM kan de bestaande cao-afspraak niet zomaar eenzijdig aanpassen omdat de A350 tijdelijk geen bruikbare WBC-stoelen heeft.

Afwijking van cao vereist motivering

Volgens de VNC moet KLM hiervoor een motivering aanvragen. ‘Het is niet altijd mogelijk om afspraken na te komen, dus dan moet er gebeld worden.’ Een dergelijke afwijking van de cao moet vervolgens worden onderbouwd en gecompenseerd. ‘De motivering wordt altijd uitbetaald in dagen’, aldus de VNC. Daarmee staat bovendien nog niet definitief vast dat Premium Comfort daadwerkelijk als alternatief wordt ingezet. KLM moet hierover nog terugkomen bij de bond en de benodigde motivering voorleggen voordat de afwijkende regeling kan worden uitgevoerd.