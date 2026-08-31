Vos komt opvallend dichtbij Transavia-vliegtuig (foto)

Een medewerker van luchthaven Paris Orly kreeg tijdens een nachtelijke inspectie opvallend bezoek: een vos. Het dier liep over het platform en kwam daarbij vlak langs een Airbus A320 van Transavia France, die enkele uren later aan de eerste vlucht van de dag zou beginnen.

Vos bezoekt Airbus van Transavia

De bijzondere ontmoeting vond rond 02:00 uur plaats op de luchthaven van Orly, ten zuiden van Parijs. Tijdens een nachtelijke inspectieronde op het platform zag een medewerker de vos lopen. Het dier lijkt zich al langer thuis te voelen op het luchthaventerrein. Op de beelden is te zien hoe de vos zich op zijn gemak voor een stilstaande A320 van Transavia begeeft. Van enige paniek lijkt geen sprake: de vos vervolgt rustig zijn weg terwijl de medewerker het opmerkelijke tafereel vastlegt met zijn telefoon.

Vaste bewoner

De vos lijkt inmiddels zelfs een vaste bewoner te zijn geworden en wordt door de medewerker gekscherend omschreven als de ‘meest discrete collega’. De ontmoeting vormde daarmee een opvallend onderdeel van de nachtelijke werkzaamheden: tussen alle operationele activiteiten door maakte Fox zijn eigen ronde over het platform.

Selfie met ‘collega’

De medewerker kon het bijzondere moment bovendien niet laten passeren zonder een foto te maken. Met de A320 op de achtergrond werd de vos vastgelegd tijdens zijn nachtelijke wandeling. Daarbij wordt met een knipoog gesproken over een laatste kwaliteitscontrole van de dienst: de vos zou de controle hebben goedgekeurd. Of de vos vaker tijdens nachtelijke inspecties opduikt, is niet bekend, maar het dier lijkt zich in ieder geval weinig aan te trekken van de aanwezigheid van de vliegtuigen en het luchthavenpersoneel.