VP Rusland met belangrijke boodschap aan Surinam Airways

De toekomst van Surinam Airways (SLM) staat opnieuw ter discussie. Vicepresident Gregory Rusland maakt duidelijk dat de overheid zorgvuldig wil omgaan met de miljoenen die in SLM worden gestoken. De Surinaamse regering onderzoekt de financiële steun aan de nationale luchtvaartmaatschappij en benadrukt dat voortzetting daarvan niet los kan worden gezien van verantwoord financieel beleid.

Regering bekijkt steun aan SLM opnieuw

De Surinaamse overheid verstrekt momenteel maandelijks 2 miljoen dollar (USD) aan SLM. Volgens vicepresident Gregory Rusland wordt binnen de regering momenteel geëvalueerd hoe de financiële ondersteuning aan de luchtvaartmaatschappij moet worden voortgezet. Hij deed die uitspraak tijdens de wekelijkse persconferentie voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers. Daarmee komt de steun opnieuw nadrukkelijk op de agenda. Eerder deze maand liet minister van Financiën Adelien Wijnerman al weten dat de overheid af wil van een situatie waarin SLM onbeperkt financieel wordt ondersteund. De regering wilde daarom met de maatschappij afspraken maken over de voorwaarden waaronder toekomstige financiële hulp wordt verstrekt.

Rusland over verantwoord beleid

Rusland benadrukt dat de continuïteit van SLM belangrijk is, maar dat daar volgens hem verantwoord financieel beleid tegenover moet staan. De vicepresident wil daarbij niet vooruitlopen op details over de exacte financiering van de maandelijkse bijdrage. Op de vraag uit welke begrotingspost de miljoenen worden betaald, verwees hij naar minister Wijnerman van Financiën voor een precieze toelichting. Volgens Rusland is het belangrijk dat bij dergelijke financiële informatie wordt uitgegaan van correcte en controleerbare cijfers. Hij zegt daarom niet te willen speculeren over de exacte begrotingspost.

Steun staat onder druk

De discussie over de overheidsbijdrage komt op een moment waarop er steeds meer vragen worden gesteld over de financiële positie van SLM en de resultaten van eerdere steunmaatregelen. De regering kondigde eerder aan de huidige vorm van financiering te willen aanpassen. Minister Wijnerman stelde dat het niet de bedoeling is dat de staat structureel en onbeperkt geld blijft verstrekken aan de maatschappij. Tegelijkertijd blijft financiële ondersteuning voorlopig noodzakelijk om SLM draaiende te houden. Een complicerende factor is dat de luchtvaartmaatschappij geen recente jaarcijfers heeft aangeleverd. Daardoor beschikt de overheid niet altijd over actuele financiële informatie over het staatsbedrijf. Dat maakt het voor de regering lastiger om de financiële situatie volledig te beoordelen en om vast te stellen welke ondersteuning op langere termijn verantwoord is.