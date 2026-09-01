KLM past Boeing 777’s aan: ‘Flexibeler inzetten’ 

Na een paar weken te hebben doorgebracht in een verfhal op Malta, keerde een Boeing 777 van KLM terug in dienst met een opvallende verandering. Het toestel draagt niet langer zijn bekende ‘KLM Asia’-look.

Op 5 augustus landde een Boeing 777-200, registratie PH-BQF, op de luchthaven van Malta. Daar staat een grote hal waar widebodies als de Boeing 777 een nieuw jasje aangemeten krijgen. KLM is al langer bezig met het oververven van haar vloot, waarbij de vliegtuigen een nog diepere ‘glimlach’ krijgen. De neuskegel is daarbij enkel ‘koningsblauw’, zodat die makkelijker te vervangen is.

De kroon

Toen het vliegtuig eenmaal uit de verfhal kwam, bleek er nog iets veranderd te zijn. De Boeing 777 draagt niet langer de naam ‘KLM Asia’, maar vliegt met het gebruikelijke ‘KLM Royal Dutch Airlines’ op de romp. Tevens is de kroon, die op de machine voorheen niet te zien was, voortaan wel te vinden op de staart. De livery is daarmee identiek aan de andere vliegtuigen binnen de vloot van KLM.

Een woordvoerder van de airline bevestigt de aanpassing tegenover Up in the Sky. Volgens haar past KLM de look aan ‘om meer uniformiteit te creëren en vliegtuigen nog flexibeler binnen de operatie te kunnen inzetten’. Wel benadrukt ze dat de organisatie van de airline verder ongewijzigd blijft en dat KLM Asia als dochtermaatschappij blijft bestaan binnen het bedrijf.

KLM Asia

KLM richtte de Azië-tak in 1995 op na een Chinese wet die airlines verbood naar Taiwan te vliegen. Behalve de Nederlandse airline volgden onder meer Air France, British Airways en Japan Airlines met hun eigen Azië-variant. Middels deze juridische constructie konden de airlines naar zowel de Volksrepubliek China als naar het eiland Taiwan blijven vliegen.

Hoewel deze beperkingen inmiddels niet meer bestaan, heeft KLM haar Azië-merk altijd in leven gehouden. KLM Asia-vliegtuigen vliegen inmiddels zelfs ook naar China, maar binnenkort weer met de koninklijke kroon en zonder ‘Asia’-logo op de romp. Inmiddels is ook een tweede Boeing 777, registratie PH-BQD, geland in Malta voor een cosmetische update.