Air France-KLM maakt grote stap op Duitse luchthaven

Air France heeft dinsdag een nieuwe lounge geopend op Frankfurt Airport. De nieuwe ruimte moet passagiers een rustige en comfortabele plek bieden voor vertrek of tijdens een overstap. De lounge bevindt zich in de vorig jaar geopende Terminal 3 en is volledig ingericht volgens de vernieuwde uitstraling van de Franse luchtvaartmaatschappij. Vooral voor leden van het Flying Blue-programma biedt de nieuwe lounge extra voordelen.

Nieuwe lounge in Terminal 3

De nieuwe lounge is vanaf 1 september dagelijks geopend van 05.00 tot 21.30 uur. Air France richt zich met de ruimte op Business Class-passagiers en Flying Blue Elite Plus-leden. Ook in aanmerking komende klanten van KLM en andere SkyTeam-maatschappijen kunnen gebruikmaken van de lounge. De maatschappij omschrijft de nieuwe locatie als een plek waar reizigers zich kunnen terugtrekken in een rustige omgeving, waarbij de Franse gastvrijheid centraal staat.

Frans design

De inrichting is volgens Air France bewust licht en ruim gehouden. De bekende kleuren van de maatschappij – blauw, wit en rood – zijn prominent aanwezig, terwijl het meubilair een rustige uitstraling moet creëren. Daarbij is gekozen voor ontwerpen van bekende Franse ontwerpers, waaronder Pierre Paulin en Ronan & Erwan Bouroullec. Air France spreekt zelf van een combinatie van comfort, elegantie en Frans design. ‘De lounge is ontworpen als een rustige plek waar klanten kunnen ontspannen, werken of dineren voordat ze aan hun reis beginnen’, aldus de maatschappij.

Exclusieve ruimte voor Flying Blue Ultimate

Voor de meest loyale klanten van Air France-KLM is bovendien een aparte ruimte ingericht. Flying Blue Ultimate-leden krijgen toegang tot een exclusief gedeelte binnen de lounge, dat volgens Air France volledig is gericht op rust en privacy. De ruimte beschikt over zogenoemde cocoon-zitplaatsen, waardoor reizigers zich meer kunnen afzonderen van de rest van de lounge. Tegelijkertijd blijven de belangrijkste faciliteiten van de lounge eenvoudig bereikbaar. Air France positioneert de extra ruimte daarmee als een stap bovenop de reguliere lounge-ervaring voor reizigers die binnen het loyaliteitsprogramma tot de hoogste status behoren.