Corendon-vlucht vanaf Rusland wijkt uit met motorproblemen

Een Boeing 737 MAX van Corendon Airlines heeft tijdens een vlucht van het Russische Ufa naar Antalya een voorzorgslanding gemaakt in Turkije. Het toestel kreeg tijdens de vlucht te maken met een technisch probleem aan de rechter motor en week daarom uit.

Boeing 737 MAX 8 wijkt uit naar Kayseri

De Boeing voerde vlucht CAI9317 uit toen zich tijdens de vlucht in het Turkse luchtruim een technisch probleem voordeed. Volgens nieuwswebsite SHOT ging het om een probleem met de rechtermotor van de Boeing 737 MAX 8. De bemanning besloot daarop uit te wijken naar Kayseri. De machine zette de vlucht veilig voort richting de luchthaven, waar het zonder problemen landde.

Corendon bevestigt technisch probleem

Corendon laat in een verklaring weten dat het toestel tijdens de vlucht vanwege een technisch probleem is omgeleid naar Kayseri. ‘De bemanning heeft de noodzakelijke veiligheidsprocedures uitgevoerd, waarna het veilig in Kayseri is geland. Zowel onze passagiers als bemanning maken het goed. De benodigde controles zijn inmiddels afgerond en er is een nieuwe bemanning ingezet. We zorgen ervoor dat alle passagiers hun reis naar Antalya kunnen vervolgen’, meldt Corendon tegenover Turkse media.

Vliegtuig voorlopig uit dienst

De Boeing, registratie TC-MKE, is na de landing in Kayseri uit de operatie gehaald voor verdere controles. De 737 is ongeveer 4,8 jaar oud en werd gebouwd in de Boeing-fabriek in Renton in de Verenigde Staten. De MAX 8 werd in juni 2022 aan Corendon Airlines geleverd. Het toestel heeft een configuratie met 189 stoelen en is uitgerust met twee CFM-motoren. TC-MKE heeft de afgelopen jaren overigens meerdere maatschappijen bediend. De machine werd onder meer tijdelijk ingezet door het Indiase SpiceJet en IndiGo, terwijl het eigendom en de leaseconstructie bij Corendon betrokken bleven. Sinds april 2025 is de Boeing opnieuw in dienst bij Corendon Airlines.