Enorme omweg: Boeing 777 vliegt ruim 6000 kilometer om

Een wel heel opvallende vlucht voor de Indiase premier Narendra Modi onderweg naar de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent: zijn presidentiële Boeing 777 moest ruim zesduizend kilometer omvliegen.

De premier van India reisde dit weekend met meerdere doelen naar Centraal-Azië. Eerst bezocht hij Tasjkent voor een staatsbezoek aan de Oezbeekse president Sjavkat Mirzijojev. Vervolgens stak hij de grens over naar de Republiek Kirgizië. In de hoofdstad Bisjkek was hij aanwezig bij zowel de World Nomad Games als een bijeenkomst van de Shanghai-Samenwerkingsorganisatie.

Politieke vlucht

De Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is in 2001 opgericht door China, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan als samenwerkingsverbond om regionale problemen op te lossen. In 2017 werden ook India en Pakistan lid, en sinds 2023 sluit Iran eveneens aan bij de bijeenkomsten van de SCO.

Het waren precies deze buurlanden die het de premier van India moeilijk maakten. Nadat er vorig jaar schermutselingen uitbraken tussen India en Pakistan, zijn Indiase vliegtuigen niet langer welkom in het Pakistaanse luchtruim. Ook in Iran zijn Indiase toestellen niet meer gewenst vanwege India’s politieke en militaire steun aan Israël in het conflict met Iran. Tevens wordt het luchtruim van Iran momenteel als te gevaarlijk beschouwd.

Omweg van duizenden kilometers

Om die reden had de vlucht van Modi negen uur nodig voor een bestemming die normaal binnen drie uur te bereiken is, zo merkte AeroTELEGRAPH op. Modi’s regeringsvliegtuig Air India One, een speciaal omgebouwde Boeing 777 met registratie K7067, vertrok vanuit Delhi in oostelijke richting. Na ruim duizend kilometer ten zuiden van de Himalaya te hebben gevlogen, draaide het toestel boven Myanmar naar links het Chinese luchtruim in.

Het gecompliceerde Chinese luchtruim en de diplomatieke spanningen met China voegden nog eens ruim duizend kilometer toe aan de vlucht, omdat het toestel niet over Tibet mocht vliegen. Pas boven de regio Binnen-Mongolië, in de Gobi-woestijn in het noorden van China, koerste de Boeing 777 weer in westelijke richting naar de eindbestemming Tasjkent. Daar kwam Modi uiteindelijk aan na een vlucht van ruim negen uur.