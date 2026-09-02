Na dodelijke crash: FAA ontslaat luchtverkeersleiders 

In maart crashte een CRJ-900 van Air Canada tegen een brandweerwagen op de luchthaven van New York LaGuardia. De FAA neemt nu actie tegen de luchtverkeersleiders van de dun bemande verkeerstoren.

Na een korte reguliere lijnvlucht uit Montreal zetten de twee piloten van de Air Canada Jazz Aviation CRJ-900 de landing in op het vliegveld van LaGuardia. Het was destijds druk op de luchthaven en elders stond een Boeing 737 MAX stil met een brandgeur in de cockpit. Op het moment dat de CRJ landde, gaf de verkeerstoren toestemming aan brandweerwagen ‘Oshkosh Striker 1500’ de baan over te steken.

Dodelijke crash

Hoewel de aanwezige luchtverkeersleiding het incident net op tijd zag, was het al te laat. De machine van Air Canada crashte op de brandweerauto, waarbij beide piloten om het leven kwamen. Verder raakten zes inzittenden ernstig gewond, een stewardess werd zelfs tientallen meters de lucht in geworpen, en 33 passagiers liepen lichte verwondingen op. Het vliegtuig is bovendien onherkenbaar beschadigd.

De Wall Street Journal berichtte vorige week over de verdere omstandigheden op het vliegveld ten tijde van de crash. LaGuardia had op dat moment een magere torenbezetting. Er waren destijds slechts twee luchtverkeersleiders die een nachtdienst hadden. Twee andere personeelsleden hadden hun dienst voortijdig beëindigd.

Ontslag als gevolg

Het vroegtijdig beëindigen van diensten is niet ongebruikelijk op Amerikaanse luchthavens, mits dit met toestemming van de supervisor gebeurt. Toch is deze praktijk de Amerikaanse overheid al geruime tijd een doorn in het oog. Om die reden wil de FAA nu hard optreden en ontslaat de twee luchtverkeersleiders die hun dienst vroegtijdig beëindigden.

‘We zullen geen concessies doen aan de veiligheid of efficiëntie van het nationale luchtruim systeem’, zei de FAA tegenover Bloomberg. Daarom besloot de Amerikaanse luchtvaartautoriteit ‘medewerkers verantwoordelijk te houden’. Het is nog onduidelijk in welke mate de dunne bezetting daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de crash. De Amerikaanse onderzoeksinstantie NTSB meldde al in april dat andere factoren mogelijk de oorzaak waren van de crash.