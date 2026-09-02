Strijd tussen Air France-KLM en Lufthansa bereikt kookpunt

Ruim een maand geleden stond de deadline om een bindend voorstel voor TAP Air Portugal in te dienen. Nu moet slechts één partij er nog naar kijken: de Portugese overheid, en dat wil zij snel doen.

Bindende biedingen

De strijd duurt inmiddels bijna een jaar voort. In de herfst van 2025 zette de Portugese overheid 44,9 procent van de aandelen in de nationale staatsluchtvaartmaatschappij te koop. Portugal behoudt zelf een meerderheidsbelang van 50,1 procent en de resterende aandelen worden onder de medewerkers van het bedrijf te koop aangeboden. Alleen Air France-KLM en Lufthansa Group dingen nog mee.

In de tussentijd mochten de luchtvaartreuzen al een niet-bindend voorstel indienen, alvorens een definitief bindend bod uit te brengen voor de belangrijke deadline van 30 juli. Sindsdien kijken experts van de staatsholding Parpública naar de twee uitgebrachte biedingen, waarvoor zij een maand de tijd hebben gehad. Op 1 september stuurden zij hun beoordeling naar de regering in Lissabon.

Ultieme eindfase

Het proces is inmiddels in de ultieme eindfase beland. Parpública keek onder meer naar de betaalwijze — contant of aandelen —, de plannen van Air France-KLM en Lufthansa met TAP Air Portugal, de wijze waarop de bedrijven de hub in Lissabon willen ontwikkelen én het belang van regionale luchthavens in de plannen van de Europese luchtvaartconcerns.

Lang zal het ongetwijfeld niet duren voordat de regering met een definitieve uitspraak komt. Minister van Infrastructuur Miguel Pinto Luz benadrukte eerder al dat de Portugese overheid in september met een definitieve naam wil komen. De winnende partij mag, als het aan hem ligt, dit jaar nog een duit in het zakje doen bij de topoverleggen van TAP Air Portugal.

Kroonjuweel

In Lissabon zal de nadruk voornamelijk komen te liggen op Zuid-Amerika, met in het bijzonder Brazilië. Wegens het koloniale verleden is TAP Air Portugal bij uitstek de meest dominante Europese airline op routes tussen Europa en Brazilië, waarbij ze alleen het Zuid-Amerikaanse LATAM voor moet laten. Om die reden wordt TAP Air Portugal gezien als een van de laatste kroonjuwelen in de Europese consolidatiestrijd.

Andere middelgrote Europese maatschappijen als Finnair, LOT Polish Airlines en airBaltic zijn momenteel minder interessant wegens de oorlog in Oekraïne. De kracht van hun hubs in Helsinki, Warschau en Riga zit vooral in de relatieve nabijheid tot Azië, maar dat is wegens de sluiting van het Russische luchtruim op dit moment niet van toepassing.