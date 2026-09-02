Zelensky waarschuwt Russische airlines: ‘Het wordt onveilig’

Het is oppassen geblazen voor Russische luchtvaartmaatschappijen, althans als het aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ligt. Volgens hem wordt het Russische luchtruim binnenkort nog onveiliger.

Na een bliksembezoek van het hoofd van de Amerikaanse CIA, John Ratcliffe, aan Moskou, bleven pers en publiek achter met veel vragen. Inmiddels is duidelijk wat hij kwam doen in de Russische hoofdstad, nadat Zelensky dat bekendmaakte. Volgens de Oekraïense president ging Ratcliffe naar Moskou om een tijdelijk bestand aan te vragen.

Dreigement

De Russen gingen daar niet in mee, maar reageerden afgelopen week met dodelijke aanvallen op onder meer Kyiv. Daarom ging Zelensky over tot een dreigement. Volgens hem wordt het Russische luchtruim ‘volledig onveilig’, meldde hij in een videoboodschap. Hij bedoelt daarbij niet dat Oekraïne direct de burgerluchtvaart zal aanvallen, maar dat er te veel drones in de lucht zullen zijn.

‘Er zullen gewoon zoveel drones in het Russische luchtruim zijn dat daar rekening mee moet worden gehouden’, zei het staatshoofd. Eerder had hij het over dagelijks maximaal duizend onbemande vliegmachines. Verder sprak hij ook buitenlandse luchtvaartmaatschappijen aan uit onder meer China, India en het Midden-Oosten, die nog altijd gebruik maken van het Russische luchtruim onderweg naar Europa en Amerika.

Reactie Poetin

Poetin is niet bepaald onder de indruk van het dreigement, zo lijkt hij te willen communiceren. Vanuit Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië, waar hij aanwezig is voor de World Nomad Games, noemt de Russische president de acties van Kyiv ‘staatsterrorisme’. Ook probeert hij de rollen om te draaien: ‘Ik wijs erop dat ze ons vragen om de onderhandelingen te hervatten’, zei Poetin.

Maar volgens Zelensky was het niet alleen Oekraïne dat vroeg om een wapenstilstand, maar was er ook een andere staat die met hetzelfde verzoek kwam. Verder is het ook niet duidelijk om welk land het gaat. In de Russische stad Vladivostok, in het verre oosten van Rusland, vindt deze week een economisch forum plaats, waarbij vele internationale gasten zijn uitgenodigd.