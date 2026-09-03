Chaos op Eindhoven Airport dupeert honderden passagiers

Honderden reizigers die woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken, moesten hun bestemming bereiken zonder hun ingecheckte bagage. Door een technische storing in het controlesysteem kon de luchthaven tijdelijk niet garanderen dat de ruimbagage was gecontroleerd. Ryanair besloot daarop zes vluchten zonder koffers te laten vertrekken. De bagage bleef achter op Eindhoven Airport.

Technische storing op Eindhoven Airport

De problemen ontstonden nadat een storing werd vastgesteld in het systeem waarmee de veiligheidscontrole van ruimbagage wordt uitgevoerd. Bagage die tussen 09.15 en 10.20 uur door het systeem was gegaan, kon volgens Eindhoven Airport niet met zekerheid als correct gecontroleerd worden beschouwd. Daardoor mochten de betreffende koffers en tassen niet zonder aanvullende controle aan boord worden gebracht. Voor de luchthaven waren er vervolgens twee mogelijkheden: alle bagage opnieuw door de controle halen of toestellen zonder ruimbagage laten vertrekken. De storing had daarmee niet alleen gevolgen voor de bagageafhandeling, maar veroorzaakte ook vertragingen bij verschillende vluchten.

Ryanair vertrekt zonder koffers

Ryanair koos ervoor om zes vluchten zonder ruimbagage te laten vertrekken. Het ging om vluchten naar Ibiza, Alicante, Londen Stansted, Girona, Pisa en Porto. De passagiers kwamen daardoor wel op hun bestemming aan, maar moesten hun ingecheckte bagage in Eindhoven achterlaten. Volgens de luchthaven staat de bagage momenteel nog op het vliegveld. Wanneer de koffers alsnog naar de bestemmingen worden vervoerd, is nog niet bekend. Passagiers met vragen over hun bagage worden door Eindhoven Airport verwezen naar Ryanair, dat de verdere afhandeling met de reizigers moet regelen.

Andere vluchten lopen vertraging op

Niet alle luchtvaartmaatschappijen kozen voor vertrek zonder bagage. Transavia en TUI lieten de betrokken koffers opnieuw door de veiligheidscontrole gaan voordat hun vluchten konden vertrekken. Het ging onder meer om vluchten naar Gran Canaria en Heraklion. Die extra controle had wel gevolgen voor de afhandeling en zorgde voor vertraging. Een woordvoerder van Eindhoven Airport benadrukt tegenover Omroep Brabant dat de luchthaven geen risico wilde nemen met de veiligheid. ‘We vinden het uiterst vervelend voor de passagiers’, aldus de woordvoerder. Tegelijkertijd staat volgens de luchthaven veiligheid voorop en mogen koffers waarvan niet zeker is dat ze correct zijn gecontroleerd, niet zonder nieuwe controle aan boord worden gebracht.

Onderzoek naar oorzaak

De luchthaven is inmiddels gestart met onderzoek naar de technische storing. Het is nog niet duidelijk waardoor het controlesysteem tijdelijk niet naar behoren functioneerde en of aanvullende maatregelen nodig zijn om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen.