Ryanair-passagiers vallen vaker van de trap, dit is waarom

In principe stappen passagiers bij alle airlines op dezelfde manier aan boord. Reizigers die van gemak houden zijn vaak meer tevreden met een slurf, en luchtvaartfans kunnen een trap en het mooie zicht op het vliegtuig ook wel waarderen. Maar toch vallen passagiers bij Ryanair-vluchten vaker van de trap dan anderen.

De trap van Ryanair

Ryanair zweert bij het gebruik van de vliegtuigtrap. Het scheelt de airline veel moeite, tijd en vooral kosten. Met de trap kan de ultieme prijsvechter haar vliegtuigen nog sneller laten omkeren. Daarmee bespaart Ryanair wederom geld, want elke minuut aan de grond kost geld. Ryanair wil immers de vliegtickets zo goedkoop mogelijk houden, aangezien dat ten grondslag ligt aan het businessmodel.

De Ierse budgetmaatschappij gaat daarin zelfs zo ver dat ze haar eigen trappen heeft laten ontwikkelen. Deze kunnen worden in- en uitgeklapt en verdwijnen in een klein vakje onder de entreedeuren. Op die manier bespaart Ryanair nog meer tijd en geld, aangezien de airline niet langer hoeft te wachten op het luchthavenpersoneel. Dat is in de ogen van in O’Leary te traag.

Keerzijden

Toch kent het meebrengen van een eigen vliegtuigtrap ook zijn keerzijden, en dan met name voor passagiers. Uit een nieuw onderzoek van de Italiaanse luchtvaartveiligheidsautoriteit ANSV blijkt dat passagiers veel vaker vallen op trappen van Ryanair dan op conventionele vliegtuigtrappen. Volgens deze studie heeft Ryanair sinds 2021 360 gewonde passagiers geregistreerd op de geïntegreerde trappen.

Dat komt doordat de trap van Ryanair aanzienlijk kleiner is dan een conventionele trap; de exemplaren van Ryanair zijn slechts 61 centimeter breed, beschikken over twaalf treden van ongeveer twintig centimeter hoog, en hebben een helling van 35 graden. Een conventionele trap, daarentegen, is gemiddeld honderd centimeter breed, heeft meer treden en een minder steile hoek.

Gevaar voor passagiers

Volgens de ANSV vormen de trappen van Ryanair een gevaar voor passagiers, en de cijfers liegen er niet om. Tussen 2023 en 2025 zijn er in Italië 104 gemelde incidenten geweest bij het verlaten van het vliegtuig. Ruim tachtig procent daarvan vond plaats op 737 NG’s of 737 MAX’s van Ryanair. Dat is opvallend, aangezien de airline goed was voor slechts 27 procent van de vluchten.

Ryanair neemt inmiddels extra maatregelen, maar wijst ook naar de onhandigheid van passagiers zelf. Zo raakte er in 2025 een passagier gewond in Genua doordat hij simpelweg niet oplette. Kort daarna viel een passagier van de trap in Venetië die bagage in zijn handen had en de trapleuning niet gebruikte. Een geregistreerd incident uit Bologna vond onder dezelfde omstandigheden plaats, waarbij de passagier ook nog eens alcohol in zijn bloed had.