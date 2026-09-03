Schiphol blijft gespaard bij airBaltic-reorganisatie: ‘Sterke selectie’ 

AirBaltic maakt momenteel een lastige periode door en het is nog maar de vraag of de Letse luchtvaartmaatschappij het überhaupt overleeft. Daarom kondigt ze nu een grote reorganisatie aan, waarbij Schiphol gespaard blijft.

AirBaltic gaat flink snijden om weer tot een gezonde financiële basis te komen. Ook de vloot van de maatschappij gaat op de schop. Waar ze eerst nog plannen had om te groeien naar honderd vliegtuigen, krimpt de vloot nu zelfs naar slechts 36 vliegtuigen. Dit is overigens niet permanent: vanaf 2031 moet de vloot alweer bestaan uit 41 Airbus A220-300’s.

Verdwenen routes

Een gekrompen vloot betekent tevens dat een aantal routes moet verdwijnen, en dit blijken er best veel te zijn. De basis moet wederom Riga worden, als centrale hub van de luchtvaartmaatschappij. Vanaf het volgende zomerseizoen zijn er vanaf de Letse hoofdstad 57 bestemmingen te bereiken, terwijl dat er dit jaar nog 67 waren. Dat betekent een reductie van vijftien procent.

De grote klappen vallen vooral in Tallinn, Estland, en Vilnius, Litouwen. Vanaf juli 2027 heeft Tallinn slechts dertien verbindingen, terwijl dat er eerder nog 24 waren: een reductie van bijna vijftig procent. Ook Vilnius ziet het aantal bestemmingen dalen van veertien naar een luttele acht steden in Europa. Beide luchthavens zullen vrijwel uniek als point-to-point-bestemmingen worden aangeprezen, terwijl Riga vooral als overstap-‘hub’ zal gelden.

Een sterke luchthaven

De vluchten vanuit de Baltische hoofdsteden naar Schiphol ontspringen echter de dans. AirBaltic vliegt dagelijks tweemaal op en neer naar Estland en Litouwen, en naar Letland zijn er zelfs drie dagelijkse vluchten. Deze blijven ook na de reorganisatie bestaan. Daarbij helpt het dat airBaltic en KLM een codeshare-samenwerking hebben, waarbij de Letse airline KLM-passagiers vervoert.

Volgens de airline is het nieuwe netwerk ontworpen rondom een ‘sterke selectie’ aan bestemmingen in Europa en het Midden-Oosten. ‘Ons netwerk is ontworpen rondom de reisbehoeften van onze passagiers en de markten die wij bedienen, met een sterke selectie aan bestemmingen voor zowel zaken- als vrijetijdsreizen,’ aldus VP netwerkmanagement bij airBaltic Mantas Vrubliauskas.