Airbus leverde in drie maanden tijd slechts één A330neo

Met een tegenvallend resultaat wist Airbus slechts één Airbus A330neo af te leveren gedurende de afgelopen zomermaanden. De oorzaak daarvan lag bij een probleem in de fabriek in Spanje.

Normaal gesproken rollen er vier A330neo’s van de band bij de Airbusfabriek in Toulouse, Frankrijk. Deze zomer was dat er slechts één. Het toestel werd op 11 augustus overgedragen aan het Taiwanese Starlux Airlines, dat momenteel over negen exemplaren van het type beschikt. Het was daarmee een teleurstellende zomer voor de Europese vliegtuigbouwer.

Probleem in Spanje

De oorzaak van het grote gebrek aan afleveringen lag in Spanje. Bij de fabriek waar het horizontale staartvlak van het vliegtuig wordt gemaakt, werd er volgens persbureau Reuters een stuk gereedschap gevonden in het vliegtuigonderdeel tijdens een routine-inspectie. Dit leidde ertoe dat Airbus alle vliegtuigen nauwkeurig moest controleren en dat het gebrek in de kiem moest worden gesmoord.

Airbus benadrukt dat het gaat om een ‘geïsoleerd incident’ en dat de afleveringen inmiddels weer zijn opgestart. Ook zou het incident niet te maken hebben gehad met de stakingen die de Spaanse tak van het bedrijf de afgelopen zomer teisterden. Verder heeft het probleem geen gevolgen voor de reeds vliegende A330neo’s. De koers van Airbus zakte licht na het nieuws.

Groot orderboek

De Airbus A330neo werd lang gezien als een commerciële teleurstelling, maar de Europese vliegtuigbouwer heeft inmiddels een groot aantal vliegtuigen in het orderboek staan. In heel 2025 wist de fabrikant 34 vliegtuigen af te leveren, en in de vijf maanden voorafgaand aan de zomer zagen nog eens negen exemplaren het licht.

De afgelopen zomer is dan ook een grote teleurstelling voor het bedrijf dat zichzelf tot doel heeft gesteld het aantal A330neo’s van 2025 te evenaren. Daarvoor moet Airbus nog 24 vliegtuigen bouwen in de komende vier maanden, terwijl het maandelijks gemiddeld vier vliegtuigen aflevert. Vanaf 2029 moet dit aantal stijgen naar vijf exemplaren per maand.