Boze Surinamers boycotten KLM vanwege ‘dure vluchten’

Surinamers roepen via sociale media op tot een massale boycot van KLM vanwege de ticketprijzen tussen Nederland en Suriname. Volgens de initiatiefnemers zijn de vliegtickets veel te duur en moet een massale boycot luchtvaartmaatschappijen ertoe bewegen de tarieven te verlagen. Critici waarschuwen echter dat de actie ook averechts kan uitpakken.

Boycot voor goedkopere KLM-tickets

De oproep tot een boycot draait om een duidelijke frustratie over de prijs van vliegtickets naar Suriname. Door massaal niet met KLM te vliegen, zou de vraag naar tickets moeten afnemen en zou de maatschappij gedwongen worden om de tarieven aantrekkelijker te maken. Volgens Surinaamse media kan dat idee op korte termijn inderdaad effect hebben. Luchtvaartmaatschappijen werken met dynamische ticketprijzen, waarbij tarieven voortdurend worden aangepast aan de verwachte vraag en het aantal beschikbare stoelen.

Als een vlucht dreigt te vertrekken met veel lege plaatsen, kan KLM goedkopere tariefklassen beschikbaar maken of tijdelijke aanbiedingen inzetten om de resterende stoelen alsnog te verkopen. Een dalende vraag kan daarmee daadwerkelijk voor lagere prijzen zorgen, maar dat betekent niet automatisch dat tickets structureel goedkoper worden.

Minder vluchten

Het probleem ontstaat wanneer de boycot niet tijdelijk, maar langdurig wordt. Als KLM merkt dat de vraag op de route Amsterdam-Paramaribo structureel terugloopt, kan het commercieel aantrekkelijker worden om de capaciteit te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door minder vaak te vliegen of minder stoelen aan te bieden. Voor reizigers naar Suriname is dat een belangrijk risico, omdat minder capaciteit betekent dat er uiteindelijk juist minder keuze ontstaat. Op de rechtstreekse route tussen Amsterdam en Paramaribo zijn KLM en Surinam Airways momenteel de belangrijkste aanbieders.

Effect kan averechts uitpakken

Wanneer veel reizigers KLM links laten liggen en vervolgens massaal een alternatief boeken, kan het effect zelfs averechts uitpakken. De beschikbare stoelen bij Surinam Airways worden dan sneller gevuld, waardoor goedkope boekingsklassen eerder uitverkocht kunnen raken. Reizigers die later boeken, komen vervolgens in duurdere tariefklassen terecht. Een boycot kan dus op één plek voor minder vraag zorgen, terwijl de vraag op een andere aanbieder juist geconcentreerd raakt. Daarmee is het allerminst zeker dat de gemiddelde reiziger uiteindelijk goedkoper uit is.