In beeld: KLM A350 voor het eerst de lucht in

In Toulouse vond vrijdagmiddag 4 september een historisch moment plaats: de eerste Airbus A350-900 van KLM maakte zijn eerste testvlucht. Dat is een belangrijke stap richting de uiteindelijke aflevering.

Kort na 12:30 uur vertrok de koningsblauwe Airbus A350-900 vanaf de startbaan van Aéroport de Toulouse-Blagnac. Tijdens de testvlucht van ruim anderhalf uur vloog de toekomstige machine van KLM boven het zuidwesten van Frankrijk, alvorens boven de Baai van Biskaje om te keren richting Toulouse. Tijdens de vlucht voerde Airbus de noodzakelijke testen uit. Een dag eerder voerde de vliegtuigfabrikant ook al een Rejected Take-Off (RTO) uit.

Franse registratie

Momenteel draagt het vliegtuig nog de Franse registratie F-WZNM, aangezien het formeel nog in het bezit is van Airbus. Zodra het toestel officieel wordt overgedragen aan KLM, krijgt de Airbus A350-900 de Nederlandse registratie “PH-ZNA”. Ook heeft het vliegtuig een bijnaam, zoals KLM dat traditioneel doet: “De Nachtwacht” is de eerste in een serie vernoemd naar bekende Nederlandse schilderijen.

KLM verwacht deze eerste Airbus A350 over enkele weken in ontvangst te nemen. In eerste instantie stond de levering gepland voor de laatste weken van augustus, maar problemen bij Airbus zorgden voor wat vertraging. Ook de datum voor de eerste reis van het toestel is recent bijgesteld, nadat KLM in eerdere communicatie 27 september noemde als datum voor de eerste commerciële vlucht.

Probleem met de vakbonden

Een ander bijkomend probleem is dat KLM op de eerste Airbus A350’s nog geen passagiers kan verwelkomen in de World Business Class. Hoewel dat voor KLM vanuit economisch oogpunt heel vervelend is, leidt het ook tot een reëel probleem met de vakbonden. In de cao staat namelijk dat cockpit- en cabinepersoneel dat om werkredenen meevliegt een stoel aangeboden moet krijgen in de World Business Class.

Om dit probleem op te lossen wil KLM deze zogenaamde ‘deadheaders’ een plaats aanbieden in Premium Economy, maar dat doet de vakbonden steigeren. Volgens de VNC is deze klasse niet conform de gemaakte afspraken. ‘Dat is een prima stoel, maar dat is niet de afspraak met KLM en dat hebben we KLM laten weten’, zegt Chris van Elswijk, vakbondsleider van VNC.