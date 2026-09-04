KLM voert opvallende primeur uit met Embraer op Schiphol

KLM Cityhopper heeft op Schiphol een opvallende primeur uitgevoerd. Voor het eerst werd passagiersvlucht met een Embraer 195-E2 van de maatschappij met behulp van een hybride TaxiBot van de gate naar de startbaan gebracht. De nieuwe werkwijze moet onder meer zorgen voor minder ultrafijnstof en geluid op het platform.

Hybride TaxiBot op Schiphol

Het ging om de Embraer 195-E2 met registratie PH-NXU. Het toestel werd vanaf de gate met een hybride TaxiBot naar de startbaan gebracht, waarmee KLM Cityhopper voor het eerst een E195-E2 op deze manier liet taxiën. De motoren van het vliegtuig bleven tijdens het taxiën uitgeschakeld en werden pas kort voor vertrek gestart. De piloten hielden daarbij de controle over de besturing van het toestel, terwijl de TaxiBot het vliegtuig over het platform voorttrok. De primeur vond plaats voorafgaand aan een vlucht van Amsterdam naar Londen Heathrow.

Minder ultrafijnstof op het platform

Met de werkwijze wil KLM de uitstoot op het platform terugdringen. Doordat de vliegtuigmotoren tijdens het taxiën niet draaien, komt er minder ultrafijnstof vrij. Ook neemt het geluid op het platform af, wat met name voor grondmedewerkers relevant is. Schiphol zet TaxiBots vooral in voor vluchten naar de Polderbaan, omdat daarvoor relatief lang over de grond moet worden afgelegd. Volgens de luchthaven kan het gebruik van een TaxiBot daarbij tot 65 procent brandstof besparen tijdens het taxiën.

Nieuwe stap voor KLM Cityhopper

KLM Cityhopper en Embraer hebben samen gewerkt aan de certificering van de TaxiBot voor de E195-E2. De proef maakt onderdeel uit van een bredere samenwerking op Schiphol tussen onder meer KLM, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland. KLM gebruikt de techniek al langer met Boeing 737’s: sinds 2022 worden twee hybride TaxiBots ingezet om toestellen van de maatschappij naar de startbaan te brengen. In december 2024 vond al de eerste KLM-passagiersvlucht met een TaxiBot plaats, maar voor de E195-E2 van Cityhopper is dit de eerste keer.