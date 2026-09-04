Rotterdam Airport verwelkomt nieuwe luchtvaartmaatschappij 

Groot feest op de luchthaven van Rotterdam als kort na 16:30 uur een Airbus A320neo van het Griekse Aegean landt op Hollandse bodem. De airline is voor het eerst te vinden op Rotterdam The Hague Airport.

Met dertig minuten vertraging zwaaien vrienden en familie de kleine tweehonderd passagiers kort na 14:00 uur uit op de luchthaven van Athene, Griekenland. De Airbus A320neo, registratie SX-NEO, vliegt in een rechte lijn over de Balkan, Oostenrijk en Duitsland via Groenlo Nederland binnen. Na een vlucht van een kleine 3,5 uur staat de machine eindelijk aan de grond in Rotterdam.

Nieuwe airline

Het is voor het eerst dat Aegean landt op de luchthaven van de op een na grootste stad van Nederland, en daarmee verwelkomt Rotterdam The Hague Airport wederom een ‘nieuwe’ airline. Dat is niet de eerste keer dit jaar, aangezien het vliegveld eerder ook al nieuwe routes van de Turkse luchtvaartmaatschappij AJet en het Roemeense AnimaWings ontving.

Aegean vliegt tweemaal per week op de Nederlandse luchthaven; deze vluchten vinden plaats op donderdag en zondag. Heenvlucht A3634 vertrekt volgens de planning om 13:40 uur vanuit Athene alvorens het vliegtuig tegen 16:10 uur aan de grond staat op Rotterdam. Retourvlucht A3635 vertrekt vervolgens om 17:00 uur vanaf Rotterdam en landt om 21:10 uur wederom op Griekse bodem.

Ook op Schiphol

Aegean heeft een groeiende vloot van Airbus A320’s en A321’s, waarbij de airline zowel de ceo- als de neo-variant opereert. De Griekse nationale luchtvaartmaatschappij beschikt niet over widebody-vliegtuigen en heeft die sinds haar oprichting in 1999 ook nooit in de vloot gehad. De airline is momenteel bezig met het vernieuwen van haar verouderde ceo-vloot met moderne neo-toestellen.

De luchtvaartmaatschappij uit Athene heeft een groot internationaal netwerk van ruim honderddertig bestemmingen gelegen in Europa, de Kaukasus, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Behalve naar Rotterdam, vliegt Aegean ook naar Schiphol. Deze route voert de airline eenmaal per dag uit, waarbij ze ook concurrentie heeft van KLM, Transavia en het eveneens Griekse Sky Express.