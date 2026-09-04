Verdrietig einde voor iconische Boeing 757 | Video

Langzaam maar zeker zegt Icelandair gedag tegen haar iconische Boeing 757-vloot. Een opvallend toestel binnen die vloot, genaamd ‘Hekla Aurora’, vertrok al eerder maar ondergaat nu een treurig lot.

Op 14 oktober 2025 voerde de Boeing 757-200, registratie TF-FIU, haar allerlaatste vlucht uit. Op een retourreis naar Kopenhagen konden passagiers nog een laatste keer genieten van het prachtige toestel met de betoverend mooie noorderlichtlivery. De ‘Hekla Aurora’ wist bijna tien jaar lang passagiers en liefhebbers overal ter wereld te verwonderen met de waanzinnige kleuren.

Laatste vlucht

Na de terugvlucht van Kopenhagen naar Reykjavik voerde de ‘Hekla Aurora’ nog een allerlaatste vlucht uit. Ditmaal vloog de Boeing 757 naar Lleida, in het noordoosten van Spanje. Daar bevindt zich het bedrijf Servitec Aircraft Maintenance, dat zich specialiseert in MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) en het ontmantelen van vliegtuigen die aan het einde van de levensduur zitten.

Dat laatste is ook het lot dat de ‘Hekla Aurora’ moet ondergaan. De iconische Boeing 757 wordt in Spanje momenteel ontmanteld, waarbij cruciale onderdelen op duurzame wijze worden hergebruikt. Wat er nog van over is, en verder onbruikbaar is, wordt overgelaten aan de sloopkraan met de knipschaar. Deze ‘knipt’ het vliegtuig in grote stukken die door een ander bedrijf verder worden verschroot.

Modernisering

Icelandair is volop bezig met het vernieuwen van haar vloot. Vorig jaar kondigde de IJslandse luchtvaartmaatschappij aan haar langere Boeing 757-300’s, liefkozend de “Flying Pencil” genoemd, uit de vloot te halen. Twee van deze toestellen zijn nu onderdeel van de vloot van de Oezbeekse airline Air Khiva en dragen daar hun oorspronkelijke IJslandse livery.

Ter vervanging van haar oudere 757-vloot bestelde de maatschappij dertien Airbus A321neo’s, waarvan er al zes geleverd zijn. Deze vliegtuigen zijn onder andere regelmatig op Schiphol te vinden. Verder beschikt Icelandair over een significante vloot aan Boeing 737 MAX-toestellen, zowel de MAX 8- als de MAX 9-variant.