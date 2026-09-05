KLM Business Class van Genua naar Amsterdam | Flight Report

Genua is een van de grotere steden van Noord-Italië, maar heeft met Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo een luchthaven van bescheiden omvang. De havenstad ligt aan de Ligurische Zee en telt, inclusief de agglomeratie, zo’n 820.000 inwoners. Als hoofdstad van de regio Ligurië is Genua vooral bekend als geboorteplaats van Christoffel Columbus. De stad ligt bovendien strategisch tussen twee toeristische trekpleisters: de Bloemenrivièra en Cinque Terre. Toch staat de luchthaven van Genua qua passagiersaantallen slechts op de 22e plaats van Italië. Up in the Sky vloog op een warme woensdagmiddag eind juli van Genua naar Amsterdam. Vliegtuig van dienst was de PH-EZR, een zestien jaar oude Embraer 190 van KLM Cityhopper.

Omboeking

Een wijziging in de reisplannen betekende dat het oorspronkelijke vliegticket moest worden omgeboekt. Via de website kwamen we er niet helemaal uit, waarna online contact werd gezocht met de KLM Klantenservice. De chatbot bracht ons al snel in contact met een medewerker, die de omboeking vlot en correct wist te regelen. Chapeau! De terugreis naar Nederland begon met een treinrit van ongeveer vijftig minuten vanuit het gezellige toeristenplaatsje Pietra Ligure naar station Sestri Ponente, in een buitenwijk van Genua. Het contrast met de vakantiesfeer kon nauwelijks groter zijn. Het station oogde armoedig, de lift was defect en de omgeving werd gedomineerd door een grauwe industriële haven. Hoewel het station op korte afstand van de luchthaven ligt, koos geen van de reizigers ervoor om met de bagage naar de terminal te lopen. De pendelbus bood, zeker in de zomerse hitte, een aantrekkelijker alternatief.

Vergane glorie

Eenmaal in de vertrekhal werd meteen duidelijk wat de voordelen zijn van een kleine luchthaven. Het was er rustig en overzichtelijk. Dankzij de volop draaiende airconditioning en voldoende lege stoelen was het er bovendien prima uit te houden. Alleen de bouwwerkzaamheden in de terminal zorgden voor wat lawaai. De luchthaven ligt op een kunstmatig schiereiland en beschikt over één start- en landingsbaan. Het vliegveld stamt uit 1962 en is in de loop der jaren verschillende keren gemoderniseerd. Toch is de sfeer hier en daar die van vergane glorie. Een aardige blikvanger staat voor de terminal: in een glazen gebouw wordt een SVA 5-tweedekker uit de Eerste Wereldoorlog tentoongesteld. Vanaf Genua zijn bestemmingen in Italië en de rest van Europa bereikbaar. KLM Cityhopper vliegt eenmaal per dag naar Amsterdam en in het weekend tweemaal per dag. Een lounge is eveneens aanwezig, maar vanwege de verbouwing was deze tijdens ons bezoek gesloten.

Panoramaterras

Voor Italiaanse begrippen is de luchthaven opvallend gastvrij voor luchtvaartliefhebbers en vliegtuigspotters. Op het dak van de terminal bevindt zich een gratis toegankelijk panoramaterras met comfortabele loungeplekken en zonwering. Fotograferen kan er helaas alleen door het glas, maar het uitzicht over het platform maakt veel goed. Ook rondom de terminal zijn enkele plekken te vinden waar vliegtuigen kunnen worden bekeken. De reguliere bezoekende airliners zijn niet bijzonder spectaculair, maar voor luchtvaartliefhebbers valt er desondanks genoeg te zien. Zo bevindt zich op het luchthaventerrein een onderhoudscentrum van Piaggio. Daar stond een flink aantal prachtig gestroomlijnde P180 Avanti’s, de opvallende Italiaanse turboprop met het kenmerkende geluid. Ook de Guardia di Finanza beschikt over een hangar op de luchthaven. Daarnaast waren er tijdelijk Canadair-blusvliegtuigen van de Vigili del Fuoco gestationeerd.

Ingang Genua Airport © Remco de Wit

Vertrekhal Genua Airport © Remco de Wit

Genua Airport is een rustig vliegveld © Remco de Wit

Comfortabel spotten op het panoramaterras © Remco de Wit

Technisch probleem

In de vertrekhal verscheen al snel slecht nieuws op de informatieborden: onze vlucht naar Amsterdam had een vertraging van een uur opgelopen. Diezelfde boodschap ontvingen we ook per e-mail en sms van KLM. De werkelijke reden voor de vertraging werd pas aan boord bekend. Het oorspronkelijk geplande toestel had een technisch probleem en daarom moest op korte termijn een vervangende Embraer worden geregeld. Dat kostte uiteraard de nodige tijd. Het inchecken verliep ondertussen ouderwets efficiënt. De koffers konden al vroeg bij de balie worden afgegeven en van een wachtrij was geen sprake. Ook bij de securitycontrole konden we vrijwel direct doorlopen. Wel blijft het opvallend dat ieder vliegveld zijn eigen regels lijkt te hanteren voor wat passagiers precies moeten uit- of afdoen.

Vliegtuigspotten

Na de security begon het wachten op vlucht KL1646. Dat werd deels doorgebracht met het aloude “kijken, kijken, niet kopen” in de winkeltjes. Gelukkig bood de wachtruimte uitzicht op het platform, waardoor vliegtuigspotten een prima tijdverdrijf bleef. Zelfs op een internationale luchthaven bleek communiceren in het Engels soms een uitdaging. Of het niet kunnen of niet willen was, bleef in het midden. Uiteindelijk arriveerde de vertraagde Embraer bij Gate 6. Het boarden verliep vervolgens opvallend snel en doelmatig. Passagiers voorin gingen via de aviobrug aan boord, terwijl de reizigers achterin via een trap instapten. Dat laatste is natuurlijk veel leuker. Eenmaal aan boord kregen we een onverwachte verrassing. Op uitnodiging van de crew mochten we onze oorspronkelijke stoelen op rij 17 verruilen voor 1D en 1F. Daarmee konden we voor het eerst ervaren hoe een full-service businessclassvlucht van KLM Cityhopper eruitziet. Eindelijk een keer achter dat mysterieuze gordijntje!

Welkomstwoordje

Nog voor de pushback kregen we een halve liter Spa Blauw aangereikt. Na een kort welkomstwoord van de cabin crew in het Nederlands werden de overige mededelingen uitsluitend in het Engels gedaan. Een kleine luchthaven heeft ook zo zijn voordelen. Het taxiën naar de startbaan duurde kort en om 15.17 uur zette de Embraer 190 koers richting het westen. Vanaf onze stoelen aan de rechterzijde van de cabine hadden we een mooi uitzicht over Genua en de omgeving. De donkerblauwe stoelen zaten comfortabel en het tafeltje was netjes weggewerkt in de armleuning. Over beenruimte hadden we in rij 1 al helemaal niet te klagen. De Embraer heeft een 2-2-configuratie en biedt plaats aan maximaal honderd passagiers. Vandaag zat de 35 meter lange kist vrijwel vol. Eenmaal op kruishoogte werd met ongeveer 850 kilometer per uur koers gezet richting het noorden. De route voerde via Turijn, Lausanne en Luxemburg naar Nederland.

Voor de terminal wordt deze SVA 5 tentoongesteld © Remco de Wit

Vliegtuighangars staan dicht tegen de haven aan © Remco de Wit

Het onderhoudscentrum van Piaggio zorgt voor interessante Avanti’s © Remco de Wit

Verkeerstoren op Genua Airport © Remco de Wit

Stijlvolle menukaart

Na een glaasje jus d’orange werd de late lunch geserveerd. De vegetarische maaltijd kwam in een verzorgde maaltijdbox, waarvan de stijlvolle menukaart couscous, falafel, hummus, granaatappelpitten en witte kaas vermeldde. De combinatie smaakte prima. Daarnaast waren er een warm broodje met echte boter en amandelen, die naar onze smaak wel iets minder zout hadden gemogen. Het dessert bestond uit drie macarons. Als businessclasspassagier beschik je over een eigen plek in de bagagebakken. Wifi ontbrak aan boord. De vlucht verliep verder bijzonder rustig. Turbulentie bleef achterwege en door het vrijwel onbewolkte weer konden we genieten van een schitterend uitzicht over West-Europa. Halverwege de vlucht volgde opnieuw een drankronde, inclusief het bekende KLM-koekje. Toen de daling eenmaal was ingezet, kregen we voor de laatste keer een sapje aangeboden. De crew maakte daarbij nogmaals excuses voor de opgelopen vertraging en informeerde passagiers met een overstap alvast over de gate van hun vervolgvlucht.

Zonovergoten

Vanaf Antwerpen was het landschap beneden ons haarscherp zichtbaar. We vlogen over het zonovergoten Zeeland, waarna al snel het Rotterdamse havengebied opdoemde. Vanaf de lucht blijft dat een indrukwekkend gezicht. Vervolgens ging het langs Delft en de stranden van Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort richting het Noordzeekanaal. Daar werd de spectaculaire bocht van 180 graden ingezet richting Schiphol. De wind kwam uit het zuiden, wat betekende dat de landing op de Polderbaan zou plaatsvinden. Na touchdown reed de Embraer in hoog tempo richting het platform. Een bus bracht ons naar de aankomsthal. Uiteindelijk arriveerden we ongeveer een uur later dan oorspronkelijk gepland bij de terminal. De koffers lieten vervolgens niet lang op zich wachten. Binnen een kwartier verschenen ze op de bagageband en daarmee kwam een vertraagde, maar comfortabele vlucht van Genua naar Amsterdam tot een einde.

Professioneel

Er wordt weleens gezegd dat het verschil tussen KLM en een lowcostmaatschappij steeds kleiner wordt. Onze ervaring op deze vlucht was in ieder geval anders. De omboeking werd vlot en professioneel afgehandeld en ook tijdens de vertraging was de informatievoorziening uitstekend. Een vertraging van een uur is natuurlijk nooit leuk, maar wanneer een technisch probleem de oorzaak is, geldt uiteindelijk: safety first. De Embraer 190 blijkt een comfortabel toestel voor een Europese vlucht en de businessclassservice van KLM Cityhopper laat weinig te wensen over. De maaltijd was verzorgd, de crew vriendelijk en attent en de extra ruimte op de eerste rij maakte de vlucht bijzonder aangenaam. Of dat alles de meerprijs van Business Class waard is, zal voor iedere reiziger persoonlijk zijn. Voor deze vlucht konden we concluderen dat het een prettige manier was om van de Ligurische kust terug naar Nederland te reizen.