Cabinepersoneel redt het leven van passagier op Europese vlucht

Een vlucht van Istanboel naar Zürich kreeg plotseling een bijzondere wending toen een passagier ernstig moeite kreeg met ademhalen. Het cabinepersoneel kwam direct in actie en wist het leven te redden.

Passagier krijgt moeite met ademen

Het incident vond op 3 september plaats aan boord van Pegasus Airlines-vlucht PC947 van Istanbul Sabiha Gökçen naar Zürich. Tijdens de vlucht zag de bemanning dat een passagier steeds meer moeite kreeg met ademhalen en werd direct ingegrepen. Volgens Hava Sosyal Medya was de kaak van de reiziger op slot geraakt en was de tong naar achteren gezakt, waardoor de luchtweg werd geblokkeerd. De situatie was daardoor ernstig en vroeg om snel handelen van de bemanning.

Eerste hulp

Een van de cabineleden schoot direct te hulp. Na de interventie kwam de luchtweg weer vrij en begon de passagier opnieuw te ademen. De bemanning bleef daarna goed in de gaten houden hoe het met de betrokken persoon ging en hield de situatie de rest van de vlucht nauwlettend in de gaten. Ook een arts die aan boord aanwezig was, werd om hulp gevraagd. Het incident laat opnieuw zien hoe belangrijk de rol van cabinepersoneel is wanneer iemand tijdens een vlucht plotseling medische hulp nodig heeft.