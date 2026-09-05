Griekse straaljager neergestort tijdens vliegshow

Een F-4E Phantom van de Griekse luchtmacht is gecrasht tijdens de “Athens Flying Week” op de vliegbasis Tanagra in Griekenland. Het toestel is neergekomen tijdens een display op zaterdagmiddag.

Ooggetuigen zagen het toestel tijdens de demonstratie laag uitkomen, waarbij het tegen de grond vloog. De tweekoppige bemanning heeft het toestel niet verlaten, er zijn geen parachutes gezien. Voor zover bekend zijn er geen andere slachtoffers op de grond.

Op dit moment zijn er nog geen mededelingen gedaan door de organisatie of de Griekse luchtmacht over verdere details of een mogelijke oorzaak van het ongeval. De vliegshow is voor de rest van de zaterdag afgelast.