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Algemeen

Griekse straaljager neergestort tijdens vliegshow

Door Leestijd: 1 minuut
F-4E Phantom van de Griekse luchtmacht © Leonard van den Broek

Een F-4E Phantom van de Griekse luchtmacht is gecrasht tijdens de “Athens Flying Week” op de vliegbasis Tanagra in Griekenland. Het toestel is neergekomen tijdens een display op zaterdagmiddag.

Ooggetuigen zagen het toestel tijdens de demonstratie laag uitkomen, waarbij het tegen de grond vloog. De tweekoppige bemanning heeft het toestel niet verlaten, er zijn geen parachutes gezien. Voor zover bekend zijn er geen andere slachtoffers op de grond.

Op dit moment zijn er nog geen mededelingen gedaan door de organisatie of de Griekse luchtmacht over verdere details of een mogelijke oorzaak van het ongeval. De vliegshow is voor de rest van de zaterdag afgelast.

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Redacteur en fotograaf bij Up in the Sky. Leonard schrijft sinds 2016 voor het platform en is gespecialiseerd in militaire luchtvaart. Door de jaren heen bezocht hij talrijke vliegbases en militaire luchtvaartlocaties in binnen- en buitenland. Zijn artikelen richten zich met name op ontwikkelingen binnen luchtmachten, militaire luchtvaartoperaties en materieel. Naast zijn werk voor Up in the Sky is Leonard werkzaam als jeugdarts.

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