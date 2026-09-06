Airline op Sint Maarten behaalt primeur: ‘Enige ter wereld’

De luchtvaartmaatschappij Winair van Sint-Maarten heeft een bijzondere veiligheidsprimeur behaald. De regionale airline is naar eigen zeggen de enige ter wereld die tegelijkertijd een IOSA-registratie voor de ATR 42 en een ISSA-registratie voor de DHC-6 Twin Otter bezit.

Twee veiligheidsprogramma’s voor één vloot

Winair heeft twee internationale veiligheidstoetsen succesvol doorlopen. De ATR 42 is beoordeeld volgens de IATA Operational Safety Audit (IOSA). Bij deze audit controleert IATA hoe een airline haar vluchten uitvoert. Ook kijkt de organisatie naar onder meer onderhoud, grondoperaties, training, beveiliging en het veiligheidsmanagement. Winair moet daarbij aantonen dat de procedures aan internationale standaarden voldoen. Voor de DHC-6 Twin Otter doorliep de maatschappij de IATA Standard Safety Assessment (ISSA). Dit programma richt zich op kleinere luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigen die niet binnen de gebruikelijke IOSA-criteria vallen. Ook hier controleert IATA de manier waarop de maatschappij haar dagelijkse operaties uitvoert.

Voorbereiding

Winair begon al aan het begin van 2024 met de voorbereidingen op de audits. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de manier waarop de vliegtuigen worden ingezet, maar naar een breed spectrum aan processen binnen de organisatie. Onder meer vluchtuitvoering, grondafhandeling, technisch onderhoud, beveiliging en het management van de maatschappij werden onder de loep genomen. Het succesvol afronden van beide beoordelingen betekent daarmee dat Winair op meerdere onderdelen van de bedrijfsvoering aan de gestelde internationale normen heeft voldaan.

Opvallende combinatie

Volgens Winair maakt juist de combinatie van beide registraties de prestatie bijzonder. De maatschappij stelt dat zij op dit moment de enige luchtvaartmaatschappij ter wereld is die gelijktijdig zowel een IOSA- als een ISSA-registratie bezit. De twee programma’s richten zich op verschillende typen operaties, waardoor de dubbele registratie aansluit bij de uiteenlopende vliegtuigtypes waarmee Winair in het Caribisch gebied actief is. Voor de airline is de erkenning dan ook meer dan alleen een veiligheidsstempel: het resultaat moet aantonen dat ook een relatief kleine regionale maatschappij haar operaties volgens internationaal erkende standaarden kan organiseren.

Nieuwe mogelijkheden

De registraties komen goed van pas. Winair verwacht dat de internationale veiligheidscredentials het eenvoudiger kunnen maken om nieuwe codeshare- en interline-overeenkomsten met andere luchtvaartmaatschappijen aan te gaan. Dergelijke samenwerkingen kunnen passagiers toegang geven tot aansluitende reizen waarbij verschillende airlines een deel van dezelfde route verzorgen. Voor een regionale vervoerder als Winair zijn dergelijke verbindingen belangrijk om het netwerk vanaf Sint-Maarten verder te koppelen aan internationale bestemmingen.