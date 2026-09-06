Boeing 787 breekt start af met hoge snelheid

Een Boeing 787 van Norse Atlantic Airways heeft kort voor vertrek vanaf Londen Gatwick de start afgebroken nadat zich een probleem met het neuswiel voordeed. Het toestel reed op dat moment al met ongeveer 120 knopen over de startbaan. Na de afgebroken start kwam de Dreamliner op de baan tot stilstand en kon de machine niet op eigen kracht verder.

Start wordt bij hoge snelheid afgebroken

Het incident gebeurde op vrijdag 4 september tijdens vlucht Z0-701 van Norse Atlantic Airways UK van Londen Gatwick naar New York JFK. De Boeing 787-9, registratie G-CKOF, was bezig met de start vanaf baan 26L toen de bemanning besloot de start af te breken. Volgens voorlopige informatie gebeurde dat bij een snelheid van ongeveer 120 knopen, omgerekend ruim 220 kilometer per uur, over de grond, meldt The Aviation Herald.

Neuswiel 90 graden gedraaid

Volgens voorlopige informatie draaiden de neuswielen tijdens de start ongeveer 90 graden weg. Dat zorgde voor een ernstig probleem, omdat het toestel daardoor moeilijk bestuurbaar kon worden tijdens het versnellen over de startbaan. Waarom de neuswielen precies in die positie terechtkwamen, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk wanneer de bemanning het probleem opmerkte en wat er precies in het systeem misging. Nader onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.

Boeing 787 komt stil te staan

Na de afgebroken start kwam de Boeing 787 tot stilstand op de startbaan. Het vliegtuig moest van de baan worden gesleept. Daarmee kon de startbaan vervolgens weer worden vrijgemaakt voor het vliegverkeer op Gatwick. Over eventuele vertragingen voor andere vluchten als gevolg van het incident is in de voorlopige informatie niet gemeld.

Vlucht naar New York gaat niet door

De Boeing zou met vlucht Z0-701 vanuit Londen naar New York JFK vertrekken, maar kon de geplande vlucht door het technische probleem niet uitvoeren. Bij een incident als dit wordt het toestel vervolgens technisch geïnspecteerd voordat kan worden bepaald welke reparaties nodig zijn en wanneer het weer kan worden ingezet. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe groot de technische schade aan de Boeing 787 is en of het vliegtuig langere tijd buiten dienst zal blijven.