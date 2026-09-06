Oude Lufthansa-vliegtuigen staan online te koop vanaf €238.000

Twee Boeing 737’s met een lange geschiedenis bij Lufthansa staan momenteel voor een opvallend lage prijs te koop. Beide vliegtuigen worden via een Roemeens veilingplatform aangeboden vanaf €238.000.

Ruim twintig jaar bij Lufthansa

De twee Boeing 737-500’s hebben een lange Duitse geschiedenis. Beide vliegtuigen werden in 1991 aan Lufthansa geleverd en vlogen vervolgens tot 2015 voor de maatschappij. De huidige YR-AMA was bij Lufthansa geregistreerd als D-ABIS, terwijl YR-AME destijds de registratie D-ABIR droeg. De toestellen waren daarmee jarenlang onderdeel van de Lufthansa-vloot voordat ze aan een nieuw hoofdstuk in hun loopbaan begonnen, meldt aeroTelegraph.

In 2016 naar Blue Air

Na hun periode bij Lufthansa kregen de twee Boeing 737’s een nieuwe eigenaar. In 2016 kwamen beide toestellen terecht bij Blue Air, de Roemeense luchtvaartmaatschappij die jarenlang met een vloot van Boeing 737’s opereerde. Daarmee waren de vliegtuigen na ongeveer 24 jaar bij Lufthansa nog niet aan het einde van hun carrière. Integendeel: ze zouden bij Blue Air nog jarenlang passagiers vervoeren. Uiteindelijk kwam ook aan dat hoofdstuk een einde toen Blue Air in 2022 haar activiteiten staakte.

Nu voor minimaal €238.000 te koop

Wie nu interesse heeft in een van de voormalige Lufthansa-toestellen, moet minimaal €238.000 op tafel leggen. Dat bedrag betekent echter allerminst dat de koper een direct inzetbare Boeing 737 krijgt. Beide vliegtuigen staan al sinds 2022 aan de grond en hebben sindsdien geen regulier onderhoud of speciale opslag van de motoren gehad. De luchtwaardigheidscertificaten zijn daardoor verlopen. Volgens de veilinginformatie is bovendien goedkeuring van Boeing nodig voordat de toestellen opnieuw operationeel kunnen worden.

Roemenië en Italië

De twee vliegtuigen bevinden zich bovendien op verschillende locaties. Eén Boeing 737 staat in Bacău, Roemenië, terwijl de andere in Forlì, Italië, wordt gestald. Vooral bij het Italiaanse toestel kan de uiteindelijke rekening daardoor flink hoger uitvallen. De parkeerkosten zijn volgens de veilinginformatie al opgelopen tot ongeveer €50.000 per 1 februari. Die kosten komen bovenop het bedrag dat voor het vliegtuig wordt geboden.

Eerdere verkoop mislukte

Het is bovendien niet de eerste keer dat de twee Boeing 737’s worden aangeboden. Ook vorig jaar stonden ze al op een veiling. Toen werd voor één toestel zelfs meer dan €1,8 miljoen geboden en voor het andere bijna €1,7 miljoen. Toch kwam de verkoop uiteindelijk niet rond. Nu worden de vliegtuigen opnieuw aangeboden, met een aanzienlijk lagere vanafprijs van €238.000.