Turkse luchtmacht stuurt vliegers naar het Verenigd Koninkrijk

Turkije zet een belangrijke stap in de voorbereiding op de komst van de Eurofighter Typhoon. Vanaf 7 september beginnen Turkse gevechtspiloten in het Verenigd Koninkrijk aan hun opleiding voor het jachtvliegtuig.

Turkse piloten beginnen opleiding

Het Turkse ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat de opleiding van de piloten op 7 september van start moet gaan. Volgens brigadegeneraal Zeki Aktürk, woordvoerder van het ministerie, worden Turkse vliegers naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor de opleiding die hoort bij de aanschaf van de Eurofighter Typhoon. Daarmee begint voor de Turkse luchtmacht een nieuwe fase in het opleidingstraject rond het Europese gevechtsvliegtuig.

Nieuwe Eurofighters voor Turkije

De nieuwe Tranche 4-vliegtuigen vormen de modernste Eurofighters die Turkije wil aanschaffen. In de aangeleverde informatie wordt gemeld dat deze vanuit het Verenigd Koninkrijk worden geleverd en dat de eerste exemplaren in 2030 worden verwacht. Het gaat daarbij om nieuwe vliegtuigen, terwijl de Tranche 3-toestellen die via Golfstaten worden verkregen al eerder zijn gebruikt. Daarvoor is eveneens in een opleidingstraject voorzien.

Acht maanden

De opleiding in het Verenigd Koninkrijk bestaat volgens de Turkse defensiewoordvoerder uit een operationele cursus van acht maanden. Daarna volgt voor degenen die daarvoor worden geselecteerd nog een periode van drie maanden voor instructeurscertificering. Het Turkse ministerie heeft bovendien aangegeven dat in opeenvolgende groepen meer personeel naar het Verenigd Koninkrijk zal worden gestuurd. De eerste groep vormt daarmee het begin van een langer opleidingstraject.