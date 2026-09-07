Bedrijven in Nederland vliegen fors minder sinds corona

Grote bedrijven in Nederland zijn sinds de coronapandemie aanzienlijk minder gaan vliegen voor zakelijke reizen. In 2025 lag de gezamenlijke CO₂-uitstoot van zakelijke vluchten bij de onderzochte organisaties 37,5 procent lager dan in 2019, het laatste jaar vóór de coronapandemie. Toch ziet de organisatie achter de cijfers nog altijd een probleem.

Zakelijke vliegreizen ruim onder niveau

De coronapandemie heeft het zakelijke reisgedrag blijvend veranderd. Waar werknemers voorheen voor internationale afspraken, vergaderingen en andere zakelijke contacten regelmatig het vliegtuig pakten, ontdekten organisaties dat een deel van die reizen ook digitaal kon worden uitgevoerd. Volgens Natuur & Milieu daalde de gezamenlijke uitstoot van zakelijke vliegreizen met 37,5 procent. De onderzoekers benadrukken dat het daarbij niet alleen om een tijdelijk corona-effect gaat. Bij elf ondernemingen is zelfs sprake van een structurele afname: hun gezamenlijke vliegemissies daalden tussen 2023 en 2025 nog eens met 24,9 procent.

Sommige bedrijven vliegen meer

De onderzoekers zien sinds 2023 drie verschillende ontwikkelingen. Naast de groep structurele dalers is er een groep waarbij de emissies ongeveer stabiliseren en een zogenoemde reboundgroep waarbij het zakelijke vliegen weer duidelijk toeneemt. Bij zeven in die laatste groep stegen de gezamenlijke vliegemissies tussen 2023 en 2025 met 36,6 procent. Hoewel deze bedrijven in veel gevallen nog altijd minder uitstoten dan in 2019, gaat een deel van de eerder behaalde reductie daarmee verloren. Over alle 25 ondernemingen die in deze ontwikkeling konden worden ingedeeld, lagen de vliegemissies in 2025 uiteindelijk 23 procent hoger dan in 2023.

Grote verschillen

Het rapport stelt dat de verschillen binnen dezelfde sector opvallend groot zijn. Zo realiseerden BAM, DSM en Vopak een daling van ongeveer 66 tot 80 procent ten opzichte van 2019. Volgens Natuur & Milieu laten de uiteenlopende resultaten zien dat ook binnen dezelfde sector grote verschillen bestaan in de manier waarop bedrijven omgaan met zakelijke vliegreizen. Vooral het verschil tussen bedrijven die actief sturen op het terugdringen van vliegreizen en bedrijven die daar nauwelijks beleid voor hebben of weinig inzicht geven in hun vliegemissies, valt volgens de organisatie op.