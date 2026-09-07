Boeing 737 met opvallend probleem keert terug (squawk 7700)

Een Boeing 737 van SunExpress is tijdens een vlucht naar Wenen onverwacht teruggekeerd vanwege een beschadigd cockpitraam. De bemanning stelde transpondercode 7700 in en keerde daarop terug naar de luchthaven van vertrek.

Scheur in cockpitraam

De Boeing 737-800 voerde vlucht XQ980 uit van İzmir naar Wenen toen tijdens de vlucht een scheur in het linkerraam van de cockpit werd vastgesteld, meldt Hava Sosyal Medya. De bemanning besloot daarop terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Het vliegtuig landde vervolgens weer in İzmir en werd naar een parkeerpositie gebracht. Daar begonnen technici met een inspectie om de toestand van het raam en de mogelijke oorzaak van de scheur vast te stellen. Op dit moment is nog niet bekend hoe groot de beschadiging precies was en wanneer deze is ontstaan. © Flightradar24

Meerdere lagen

Een beschadigd cockpitraam betekent niet automatisch dat de volledige ruit direct bezwijkt. Vliegtuigramen bestaan namelijk niet uit één massieve glasplaat, maar uit meerdere lagen die samen een stevig geheel vormen. Die constructie is ontworpen om grote drukverschillen tussen de cabine en de buitenlucht te kunnen weerstaan. Ook moeten de ramen bestand zijn tegen zware omstandigheden tijdens een vlucht, zoals grote temperatuurverschillen en hoge snelheden. Een scheur in één van de lagen kan daarom aanleiding zijn voor een terugkeer of technische controle, zonder dat daarmee automatisch sprake is van een onmiddellijk verlies van druk in de cockpit.

Code 7700

Tijdens de terugvlucht stelde de bemanning transpondercode 7700 in. Deze code wordt wereldwijd gebruikt om aan de luchtverkeersleiding te melden dat een vliegtuig met een algemene noodsituatie te maken heeft. Dat betekent echter niet dat 7700 op zichzelf aangeeft hoe ernstig het probleem is. De code vertelt de verkeersleiding vooral dat er iets ongewoons aan de hand is en dat de machine mogelijk voorrang of andere ondersteuning nodig heeft. De precieze aard van het probleem wordt vervolgens via de communicatie tussen de bemanning en de luchtverkeersleiding doorgegeven.

Technische inspectie gestart

Na aankomst in İzmir werd de 737 aan de grond gezet voor verder onderzoek. Technische teams zijn begonnen met een inspectie van het cockpitraam. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Boeing aan de grond blijft en of het toestel na de controle direct weer kan worden ingezet. Zodra meer informatie beschikbaar komt over de beschadiging en de gevolgen voor de verdere inzet van TC-SNR, wordt die informatie bekendgemaakt.