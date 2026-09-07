Boeing 767 raakt van de baan: bizarre beelden (video)

Een Boeing 767 van Amazon is zondag bij Miami International Airport van de baan geraakt. Het vrachtvliegtuig kwam buiten het luchthaventerrein terecht en belandde op een weg. Op beelden is te zien hoe dikke zwarte rook uit het toestel opstijgt.

Boeing 767 raakt van de baan

Het incident gebeurde rond 14.00 uur lokale tijd, kort nadat de Boeing 767 was geland op Miami International Airport. De machine was eerder vertrokken vanuit San Juan in Puerto Rico. Wat er precies tijdens de landing gebeurde, is nog niet duidelijk. Op verschillende beelden is te zien dat het vliegtuig uiteindelijk scheef over een weg buiten de luchthaven tot stilstand kwam. Avion B767 de Prime Air (Amazon) se sale de la pista 30 en KMIA Miami. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/R8xllPaGLX — Ramiro Cadena P. (@ramiroym) September 6, 2026

Dikke zwarte rook

De eerste beelden van het incident zijn opvallend. De grote vrachtjet ligt deels op de weg, terwijl enorme hoeveelheden zwarte rook uit het wrak opstijgen. Ook zijn vlammen zichtbaar langs een deel van de romp, meldt New York Post. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs stopten in de buurt van het incident. Op de achtergrond zijn mensen te horen die geschrokken reageren op wat ze zien.

Oorzaak nog onbekend

Hoewel op sociale media meerdere beelden circuleren, is nog niet vastgesteld waardoor de Boeing 767 van de baan raakte. De exacte toedracht moet nog worden vastgesteld. Ook was op het moment van de eerste berichtgeving nog niet duidelijk wat de volledige omvang van de gevolgen was.

Vliegverkeer op Miami stilgelegd

Het incident had veel effect op het vliegverkeer in Miami. Na de crash werd een ground stop ingesteld. Daardoor konden tijdelijk geen vliegtuigen vanaf de luchthaven vertrekken. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie af te handelen. De autoriteiten zouden later met meer informatie komen.