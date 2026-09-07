KLM ontvangt A321neo-simulator in nieuw trainingscentrum

KLM heeft de eerste Airbus A321neo-simulator ontvangen voor het nieuwe trainingscentrum The Link. In totaal komen daar vijf simulatoren te staan, waarmee KLM de trainingscapaciteit voor haar piloten aanzienlijk uitbreidt.

Eerste simulator arriveert

Het transport vormde daarbij een opvallend schouwspel: de simulator werd over het hek van het nieuwe trainingscentrum getakeld om op zijn plek te worden gebracht. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het nieuwe complex, dat later dit jaar officieel moet openen. The Link wordt de nieuwe trainingslocatie voor KLM-piloten en krijgt uiteindelijk ruimte voor vijf full-flight simulatoren. De eerste A321neo-simulator vormt daarmee het begin van een grotere uitbreiding van de trainingsfaciliteiten.

A350-simulator

Naast de Airbus A321neo gaat het onder meer om een A350-simulator. De uitbreiding is nodig om piloten goed te kunnen voorbereiden op het vliegen met de nieuwe generatie vliegtuigen die de komende jaren hun intrede doen bij KLM. Met extra simulatorcapaciteit kan de maatschappij meer trainingen uitvoeren en hoeft zij voor een groter deel van de opleidingen minder afhankelijk te zijn van beschikbare capaciteit elders. Voor piloten zijn simulatortrainingen een belangrijk onderdeel van de opleiding en terugkerende training, waarbij onder meer procedures, bijzondere situaties en het bedienen van het specifieke vliegtuigtype kunnen worden geoefend.

Nieuwe trainingslocatie

Met de komst van de eerste simulator krijgt The Link steeds meer vorm. De nieuwe locatie moet uitgroeien tot een centrale plek waar KLM-piloten zich voorbereiden op het vliegen met de nieuwste toestellen binnen de vloot. De uitbreiding van de trainingscapaciteit sluit daarmee aan bij de vernieuwing van de KLM-vloot, waarin onder meer de A321neo en A350 een belangrijke rol gaan spelen. De bijzondere operatie vormt een belangrijke stap richting de volgende fase van het centrum.