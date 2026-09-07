Nieuwe airline ziet toekomst in Nederlandse Fokker 50

Guinee heeft een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij gelanceerd. Guinée Atlantique Airlines wil vanuit de hoofdstad Conakry een binnenlands en regionaal netwerk opbouwen. Opvallend is dat de maatschappij op haar website onder meer een vliegtuig van Nederlandse makelij toont: de Fokker 50. Daarmee lijkt het iconische turbopropvliegtuig mogelijk een rol te krijgen bij de nieuwe airline.

Nieuwe nationale airline voor Guinee

De nieuwe maatschappij wil in eerste instantie belangrijke steden en economische centra in het West-Afrikaanse land met elkaar verbinden. Daarna moeten vanuit Conakry ook regionale routes naar andere landen in West-Afrika ontstaan. Daarmee wil de airline inspelen op de groeiende behoefte aan luchtverbindingen binnen Guinee en met omliggende landen, meldt aeroTelegraph.

De luchtvaartmaatschappij maakt onderdeel uit van de bredere Simandou 2040-ontwikkelingsstrategie. Met dat plan wil Guinee de economie en infrastructuur verder ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is betere bereikbaarheid van economische gebieden. Welke routes als eerste worden geopend en wanneer de commerciële vluchten precies starten, is nog niet bekendgemaakt.

Fokker 50 in beeld

De nieuwe airline heeft nog geen definitieve vloot aangekondigd. Toch staan op de website van de nieuwe maatschappij afbeeldingen van zowel de Fokker 50 als de Jetstream 32. Dat maakt de F50 een opvallende kandidaat voor de toekomstige vloot. Het toestel is met turbopropmotoren vooral geschikt voor relatief korte regionale routes en kan opereren vanaf kleinere luchthavens. Voor een startende maatschappij die verschillende Guinese steden met elkaar wil verbinden, kan dat aantrekkelijk zijn.

© Guinée Atlantique Airlines

Hoewel Fokker inmiddels niet meer bestaat en de productie van de F50 al lange tijd is beëindigd, vliegen verschillende machines nog altijd rond. Het type past daardoor bij uitstek bij maatschappijen die regionale verbindingen willen aanbieden zonder direct grotere straalvliegtuigen in te zetten.

Poging na verdwijnen Air Guinée

Guinée Atlantique Airlines is niet de eerste poging om Guinee opnieuw een nationale luchtvaartmaatschappij te geven. Na het verdwijnen van Air Guinée in 2002 werden meerdere initiatieven opgezet om een nieuwe nationale airline van de grond te krijgen, maar die pogingen liepen uiteindelijk op niets uit. De nieuwe maatschappij krijgt daarmee een belangrijke opdracht: niet alleen een netwerk opbouwen, maar ook het vertrouwen in een nationale luchtvaartmaatschappij herstellen. Of de Fokker 50 daadwerkelijk onderdeel wordt van dat plan, zal de komende periode moeten blijken.