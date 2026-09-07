Rotterdam Airport ontvangt militair bezoek uit Verenigde Staten

Rotterdam The Hague Airport kreeg zondag opvallend militair bezoek. Vier Amerikaanse Chinook-helikopters landden op de luchthaven voor een tussenstop. De machines waren vanuit Duitsland onderweg naar Schotland.

Vier Chinooks in Rotterdam

De komst van de vier helikopters zorgde zondag voor de nodige aandacht rondom Rotterdam The Hague Airport. Het komt niet vaak voor dat meerdere van zulke grote militaire transporthelikopters tegelijk op de Rotterdamse luchthaven verschijnen. De vier toestellen zijn van het Amerikaanse leger en vlogen vanuit Duitsland richting Nederland. Na aankomst werden de Chinooks bijgetankt voor het vervolg van hun vlucht naar Schotland. De machines trokken niet alleen op de luchthaven bekijks, maar waren ook vanuit de omgeving goed te zien en te horen. Zo vlogen de vier Chinooks achter elkaar over het Westland, waar hun opvallende verschijning en het kenmerkende geluid van de grote rotorbladen de aandacht trokken.

Bijzondere groet aan de verkeerstoren

Het vertrek van de vier Chinooks leverde vervolgens nog een opvallend moment op. Volgens Rijnmond brachten de bemanningen tijdens het wegvliegen een groet aan de verkeerstoren. De neus van de helikopters werd daarbij in de richting van de toren gedraaid voordat de toestellen hun route vervolgden. Daarna zetten de vier Amerikaanse legerhelikopters koers richting Schotland. Voor Rotterdam The Hague Airport was het daarmee een bijzonder militair bezoek, al is de luchthaven vaker het toneel van militaire vliegbewegingen.