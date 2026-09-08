Aanhoudende problemen dwingen Surinam Airways tot ingrijpen

Surinam Airways zet opnieuw een externe luchtvaartmaatschappij in om de regionale operatie overeind te houden. SLM heeft World Atlantic Airlines ingeschakeld nadat aanhoudende operationele problemen voor vertragingen en verstoringen zorgden.

SLM zoekt opnieuw hulp na uitval van 737

De inzet van World Atlantic volgt op de problemen rond SLM’s eigen Boeing 737, PZ-TCX, die in Georgetown buiten gebruik raakte. Om de regionale operatie vervolgens voort te zetten, schakelde Surinam Airways tijdelijk Global X in. Die oplossing bleek echter niet voldoende. Passagiers kregen te maken met vertragingen en wijzigingen in het vliegschema, waardoor de voorspelbaarheid van de vluchten onder druk kwam te staan. SLM erkent dat de situatie voor reizigers voor veel ongemak en onzekerheid heeft gezorgd en bood daarvoor haar verontschuldigingen aan. Met de nieuwe samenwerking probeert de maatschappij de regionale operatie opnieuw stabieler te maken.

A320 komt uit Bulgarije

Hoewel SLM spreekt over een samenwerking met het Amerikaanse World Atlantic Airlines, wordt de operatie uitgevoerd met een Airbus A320 van het Bulgaarse Fly2Sky Airlines. Het achttien jaar oude toestel, met registratie LZ-MDI, wordt ingezet om de regionale operatie stabieler te laten verlopen. Dat de inzet van een Fly2Sky-vliegtuig via World Atlantic geen ongebruikelijke constructie is, blijkt uit eerdere samenwerkingen tussen beide maatschappijen. Zo kondigde Fly2Sky in september 2023 een samenwerking met World Atlantic aan voor een ACMI-operatie vanuit Miami, waarbij een Airbus A320 van de Bulgaarse airline in de Verenigde Staten zou worden gestationeerd.

PZ-TCV blijft voorlopig achter de hand

Naast de inzet van World Atlantic houdt SLM ook een eigen vliegtuig beschikbaar als extra operationele buffer. Een 737-800, PZ-TCV, wordt tot en met zaterdag ingezet voor reeds geplande chartervluchten. In uitzonderlijke omstandigheden kan het toestel daarnaast ondersteuning bieden aan de lijnoperatie. Tegelijkertijd blijft Surinam Airways werken aan een structurele oplossing voor PZ-TCX, zodat de Boeing weer beschikbaar kan komen voor de reguliere operatie. Daarmee probeert SLM niet alleen de huidige verstoringen op te vangen, maar ook de afhankelijkheid van tijdelijke externe capaciteit terug te dringen.

SLM belooft verbetering

SLM benadrukt dat de nieuwe samenwerking vooral bedoeld is om meer stabiliteit en voorspelbaarheid te brengen. ‘SLM verwacht dat de samenwerking met World Atlantic bijdraagt aan een betrouwbaardere en consistenter uitgevoerde regionale operatie’, aldus de maatschappij. Volgens SLM moet dat uiteindelijk leiden tot een betere reiservaring voor passagiers en meer voorspelbaarheid in de dagelijkse bedrijfsvoering. De airline zegt daarnaast dat zij zich blijft inzetten om haar operationele prestaties verder te verbeteren en haar dienstverlening naar het gewenste niveau van betrouwbaarheid en punctualiteit te brengen. Daarmee moet de inzet van de externe capaciteit een einde helpen maken aan de reeks operationele problemen.