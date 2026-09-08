Emirates A380 verdwijnt tijdelijk van Schiphol

Nadat Emirates eerder al het aantal Airbus A380-bezoekjes aan Schiphol afschaalde, verdwijnt de superjumbo nu volledig van de Nederlandse luchthaven. Toch is deze verdwijning maar tijdelijk.

Per 1 oktober verdwijnt de Airbus A380 op vluchten tussen Dubai International Airport (DXB) en Schiphol. Dit is opvallend, aangezien de luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten voorheen nog tweemaal per dag haar superjumbo’s inzette op vluchten naar Amsterdam. Toch is het verdwijnen niet voorgoed want vanaf 1 november keert de Airbus A380 van Emirates terug op Nederlandse bodem.

Drie vluchten per dag

Dagelijks voert Emirates momenteel drie vluchten uit naar Schiphol. De combinatie EK145/EK146 vindt vroeg op de ochtend plaats met een Boeing 777-300ER. De Airbus A380 landt en vertrekt rond het middaguur op Schiphol voor vluchten EK147/EK148. De laatste vluchten van de dag, EK149/EK150 die worden uitgevoerd met een 777, landen vroeg in de avond en vertrekken rond 22:00 uur.

In het schema van oktober verdwijnt de A380, en wordt deze eveneens vervangen door een Boeing 777-300ER. Ook daalt de frequentie van de vroege ochtendvluchten van zeven keer per week, naar slechts vijf wekelijkse vluchten. Met het verdwijnen van de Airbus, verdwijnt ook tijdelijk het Premium Economy-aanbod, dat Emirates slechts op een aantal Triple Sevens heeft geïnstalleerd.

Terug met dubbele vluchten

Voor liefhebbers op Schiphol die de Airbus A380 in oktober gaan missen is er goed nieuws: het toestel komt dubbel en dwars terug vanaf november. Volgens het huidige vliegschema is de superjumbo vanaf 1 november weer te zien op vluchten EK147/EK148. Maar, ook op de late avondvluchten EK149/EK150, is Emirates van plan haar Airbus A380’s in te zetten.

Een jaar geleden was dit schema nog volkomen normaal, maar door de oorlog in Iran stond de Airbus A380 flink onder druk op vluchten naar Schiphol. Tot de Israëlisch-Amerikaanse invasie van Iran vloog de luchtvaartmaatschappij uit Dubai dagelijks twee keer met de superjumbo, maar het gekrompen aantal passagiers dat sindsdien naar die regio wil reizen leidde ertoe dat het vliegtuig slechts op een rotatie te zien was tussen maart en september.