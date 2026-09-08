Nieuw vliegtuig Koninklijke Luchtmacht maakt eerste vlucht (video)

De nieuwe Pilatus PC-7 MKX van de Koninklijke Luchtmacht heeft de eerste vlucht gemaakt. Daarmee is sprake van een dubbele primeur: Nederland is de eerste klant voor het nieuwe toestel en daarmee vond ook de allereerste vlucht van een PC-7 MKX plaats. Een bijzonder moment voor zowel de Koninklijke Luchtmacht als fabrikant Pilatus.

Eerste vlucht van gloednieuwe trainer

De MKX is ontwikkeld als opvolger van de huidige PC-7-lesvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht, die het einde van hun technische levensduur naderen. De machine wordt ingezet voor de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO), waarin toekomstige militaire vliegers de eerste beginselen van het vliegen onder de knie krijgen. Vanuit Zwitserland wordt de ontwikkeling en testfase van het nieuwe type nu verder voortgezet. De eerste vlucht is daarbij een belangrijk moment: voor het eerst kon de nieuwe trainer daadwerkelijk in de praktijk worden beproefd in het Zwitserse luchtruim.

Acht nieuwe vliegtuigen

De Koninklijke Luchtmacht heeft in totaal acht PC-7 MKX’s nodig voor de vernieuwde opleiding. Naast de vliegtuigen wordt het opleidingssysteem uitgebreid met vier simulatoren en bijbehorende lesmiddelen. Daarmee moet de opleiding van toekomstige militaire vliegers verder worden gemoderniseerd en krijgen leerlingen de mogelijkheid om zowel in de lucht als op de grond te trainen. De combinatie van echte vlieguren en simulatortraining moet ervoor zorgen dat vliegers zich efficiënter en beter kunnen voorbereiden op hun verdere loopbaan.

Moderne gevechtsvliegtuigen

Met de nieuwe trainer wil Defensie bovendien een betere aansluiting creëren tussen de basisopleiding en gevechtsvliegtuigen waarmee vliegers later daadwerkelijk gaan werken. Het opleidingssysteem wordt daarom afgestemd op de moderne jachtvliegtuigen en andere toestellen binnen de krijgsmacht. Dat is belangrijk omdat de eerste vlieglessen uiteindelijk de basis vormen voor een verdere opleiding richting onder meer gevechtsvliegtuigen. De PC-7 MKX moet toekomstige vliegers voorbereiden op die volgende stap en past daarmee binnen de verdere modernisering van de Nederlandse militaire luchtvaart.