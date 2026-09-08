Overnamestrijd Air France-KLM en Lufthansa verhit: ‘Bod moet beter’

Hoewel het einde van de strijd nabij leek, heeft de Portugese overheid het gevecht tussen Air France-KLM en Lufthansa om TAP Air Portugal opnieuw doen oplaaien. Volgens de Portugezen zijn de biedingen nog niet voldoende.

Eind juli stond de deadline voor de laatste overgebleven partijen in de strijd om TAP Air Portugal om een bindend bod uit te brengen. Nadat de door de overheid aangewezen verantwoordelijke partij, Parpública, de biedingen had beoordeeld, was het aan de Portugese overheid om de biedingen van beide luchtvaartreuzen en de adviezen van Parpública onder de loep te nemen.

Dicht bij elkaar

De Portugese overheid blijkt het dossier niet onderop de stapel te hebben gelegd, aangezien het oordeel binnen een week al klaar lag. Volgens coördinerend minister van het kabinet António Leitão Amaro liggen de biedingen van Air France-KLM en Lufthansa erg dicht bij elkaar. Om die reden kan er volgens hem nog geen beslissing worden genomen en krijgen beide partijen enkele weken de tijd om een beter bod uit te brengen.

Volgens Leitão Amaro zijn de twee biedingen van Air France-KLM en Lufthansa ‘verschillend in de inhoud, maar over het algemeen gelijk aan elkaar’. Een extra ingelaste ad hoc ronde moet de verschillen duidelijker maken. ‘Daarom hebben we besloten een laatste onderhandelingsronde van een paar weken in te lassen; daarbij verwachten wij dat het bod beter wordt.’

44,9 procent

Air France-KLM en Lufthansa strijden allebei om een aandeel van 44,9 procent in de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. De overheid behoudt een meerderheidsbelang van 50,1 procent, terwijl de resterende vijf procent gereserveerd is voor medewerkers binnen het bedrijf. Aanvankelijk deed ook IAG mee, het moederbedrijf van Iberia en British Airways, maar dat trok zich terug.

TAP Air Portugal wordt gezien als een van de laatste belangrijke overnames binnen de consolidatiestrijd. De Portugese nationale luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor een enorm aantal vluchten tussen Europa en Brazilië, waarbij ze bijna een kwart van de markt bezit. Beide bieders willen dan ook van Lissabon respectievelijk een ‘Zuid-Amerikaanse hub’ en een ‘tourniquet’ maken.